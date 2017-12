Das Ehrenamt im Verein

Informationsveranstaltung für Freiwilliges Soziales Jahr

Kreis Lip­pe. Schul­zeit be­en­det und dann? Mit die­ser Frage müs­sen sich auch in die­sem Jahr wie­der viele Ju­gend­li­che aus­ein­an­der setz­ten. Denn nicht mehr lange und die Schule ist Ver­gan­gen­heit. Es be­ginnt ein neuer Ab­schnitt, der die Wei­chen der be­ruf­li­chen Zu­kunft stellt. Aus­bil­dung, Stu­dium oder doch et­was an­de­res? Die Ent­schei­dung ist nicht im­mer leicht. Warum sich nicht dafür noch ein Jahr Zeit neh­men? Ein Jahr, das die Mög­lich­keit bie­tet, den Ar­beit­sall­tag zu er­pro­ben, die (S­port-)Be­rufs­welt ken­nen­zu­ler­nen, sich gleich­zei­tig so­zial zu en­ga­gie­ren und da­bei zu­sätz­lich fort­bil­den zu las­sen. Mög­lich macht das das Frei­wil­lige So­ziale Jahr im Sport. Ein Bil­dungs- und Ori­en­tie­rungs­jahr für Ju­gend­li­che, wel­ches nicht nur einen Ein­blick in die Be­rufs­fel­der des Sports gibt, son­dern gleich­zei­tig frei­wil­li­ges ge­sell­schaft­li­ches En­ga­ge­ment för­dert. En­ga­ge­ment, von dem je­der Sport­ver­ein lebt.

Das Frei­wil­lige So­ziale Jahr bie­tet den Spor­t­or­ga­ni­sa­tio­nen die Chan­ce, en­ga­gierte Ju­gend­li­che für sich zu ge­win­nen und sie in un­ter­schied­li­chen Be­rei­chen des Ver­eins ein­zu­set­zen. Da­bei sind die Ein­satz­fel­der so viel­fäl­tig wie der Sport selbst. So ge­hen die Frei­wil­li­gen­dienst­leis­ten­den Trai­ner- und Ü­bungs­lei­ter­tätig­kei­ten so­wohl im Sport­ver­ein als auch in der Of­fe­nen Ganz­tags­schule nach und un­ter­stüt­zen den Sport­ver­ein in der Ver­wal­tung und bei der Durch­führung von Pro­jek­ten und an­de­ren ver­einss­pe­zi­fi­schen Un­ter­neh­mun­gen. Für In­ter­es­sierte Ju­gend­li­che und Sport­ver­eine am Frei­wil­li­gen So­zia­len Jahr in Lippe lädt der Kreiss­port­bund Lippe am heu­ti­gen Mitt­wo­ch,um 18.15 Uhr im Kreis­haus Det­mold zu ei­nem In­for­ma­ti­ons­abend ein. In­for­miert wird ü­ber das Frei­wil­lige So­ziale Jahr im Sport in der Re­gion, die sich bie­ten­den Chan­cen und Mög­lich­kei­ten für Ju­gend­li­che und Spor­t­or­ga­ni­sa­tio­nen, die Ein­satz­be­rei­che ei­nes Frei­wil­li­gen­dienst­leis­ten­den, die Vor­aus­set­zun­gen, um einen Frei­wil­li­gen­dienst an­tre­ten zu kön­nen oder als Sport­ver­ein einen Frei­wil­li­gen ein­zu­stel­len so­wie ü­ber die fi­nan­zi­el­len Aspekte und vie­les mehr.

vom 13.12.2017 | Ausgabe-Nr. 50A

Drucken | Versenden