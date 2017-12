Workshop zur Demokratieförderung

Methoden zur Stärkung von Integration und Kooperation vermittelt

Kreis Lip­pe. Ras­sis­ti­sche Ten­den­zen ab­bauen und In­te­gra­tion för­dern, das hat der Work­shop "­Ler­nend er­le­ben" zum Ziel ge­habt. Im Mit­tel­punkt der Schu­lung, die das Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trums (E­DI) und die Ko­or­di­nie­rungs­stelle von NR­Weltof­fen beim Kreis an­ge­bo­ten ha­ben, stan­den ver­schie­dene er­leb­ni­s­ori­en­tierte An­sätze und päd­ago­gi­sche Me­tho­den. So soll­ten die teil­neh­men­den Leh­rer so­wie Mit­glie­der und Mit­ar­bei­ter von In­sti­tu­tio­nen und Or­ga­ni­sa­tio­nen, die selbst als Mul­ti­pli­ka­to­ren tätig sind, neue Her­an­ge­hens­wei­sen aus­pro­bie­ren. "In­te­gra­tion ist ein dy­na­mi­scher Pro­zess. Da­her müs­sen wir den En­ga­gier­ten auch pro­fes­sio­nelle Wei­ter­bil­dun­gen er­mög­li­chen", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann.

Vor dem Hin­ter­grund, dass die ge­sell­schaft­li­chen Her­aus­for­de­run­gen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ge­wach­sen sind, för­dert die Eu­ropäi­sche Union den Dia­log auf lo­ka­ler Ebe­ne. Da­her hat das EDI als Ver­tre­tung der EU in Lippe den Work­shop für die Fach­kräfte in der Ju­gend­bil­dungs­stätte Kup­fer­berg or­ga­ni­siert. Für Bir­git Ess­ling, Lei­te­rin des EDI, ist klar: "­Bei De­es­ka­la­tion geht es um eine ge­mein­same Hal­tung, ein ge­mein­sa­mes Ver­ständ­nis und die Su­che nach ei­nem Mit­ein­an­der. Dafür bie­ten der Work­shop und die an­ge­bo­te­nen Leh­ru­ten­si­lien eine her­vor­ra­gende Ba­sis." Schwer­punkt der Schu­lung wa­ren pra­xis­nahe Trai­nings­ein­hei­ten zu den The­men In­te­gra­tion Ko­ope­ra­tion und Ras­sis­mus. "Wir ha­ben zahl­rei­che päd­ago­gi­sche Tools vor­ge­stellt und sie auf ihre Wir­kung und einen mög­li­chen Ein­satz ge­tes­tet", fasst Sa­scha Schmit­tutz von "N­R­Weltof­fen/­de­mo­kra­tisch han­deln" zu­sam­men. Zu­dem sprach Re­fe­rent und Kom­pe­tenz­trai­ner An­dreas Sed­lag mit den Teil­neh­mern ü­ber das ei­gene Auf­tre­ten und die Hal­tung An­de­rer. "­Die er­prob­ten Me­tho­den sol­len eine sinn­volle Er­gän­zung zu dem be­reits vor­han­de­nen Wis­sen dar­stel­len", be­rich­tet Schmit­tutz. So nah­men an dem Work­shop bei­spiels­weise De­mo­kra­tie-Hal­tungs­trai­ner teil, die zu­vor ü­ber NR­Weltof­fen im Kreis Lippe aus­ge­bil­det wur­den. Außer­dem be­tei­lig­ten sich Trai­ner des "­Betzav­ta"-Pro­gramms, das deutsch­land­weit De­mo­kra­tie und To­le­ranz stärkt, an der Schu­lung. Ab März 2018 bie­ten die er­fah­re­nen Trai­ner kos­ten­freie Schu­lun­gen im Kreis an. Schu­lungs­lei­ter und die Ma­te­ria­len kön­nen ü­ber NR­Weltof­fen an­ge­fragt wer­den. Außer­dem ste­hen ge­eig­nete Lehr­mit­tel und er­gän­zende Lern­werk­zeuge dann auch im Me­di­en­zen­trum Kreis Lippe zur Ver­fü­gung. Mehr In­for­ma­tio­nen zu Trai­nings­ein­hei­ten für Mul­ti­pli­ka­to­ren und zum Ein­satz in Schu­len gibt es bei der Ko­or­di­nie­rungs­stelle un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62 -2781 und dem Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62 -5970.

