Baden-Baden Award geht nach Lippe

Ba­den-Ba­den/­Kreis Lip­pe. Be­reits zum neun­ten Mal hat eine Fach­jury mit den Ba­den-Ba­den Awards nun krea­tive Köpfe ge­ehrt, die hin­ter den Ku­lis­sen ar­bei­ten. Der Nach­wuchs­preis geht an die bes­ten Ab­schluss­ar­bei­ten von Be­wer­bern aus der Thea­ter-, Film-, Fern­seh- und Ver­an­stal­tungs­bran­che. Da­bei konnte An­na­lena Schae­fer, Ver­an­stal­tungs­kauf­frau von der Lippe Tou­ris­mus und Mar­ke­ting GmbH (LT­M), mit ih­rer Ver­an­stal­tungs­do­ku­men­ta­tion der "Lip­per­Tage in Schlan­gen 2015"ü­ber­zeu­gen. Sie er­hielt den Award in Form ei­nes Foh­lens als Zweit­plat­zierte von 1192 Be­wer­bern aus ganz Deutsch­land. Zu­sam­men mit Bir­git Dab­bert, Lei­te­rin des Ver­an­stal­tungs­ma­na­ge­ments bei der LTM, nahm sie den Preis in der ba­den-würt­tem­ber­gi­schen Stadt ent­ge­gen.

Pas­send zur Aus­zeich­nung, die aus der glei­chen Schmiede wie der Bambi kommt, konn­ten die Fi­na­lis­ten in ei­nem di­gi­ta­len Pfer­de­ren­nen se­hen, wel­chen Platz sie be­legt ha­ben. "Es war span­nend, selbst ein­mal im Ram­pen­licht zu ste­hen. Es war aber ebenso in­ter­essant, zu er­fah­ren, wie in künst­le­ri­schen Be­ru­fen ge­ar­bei­tet wird und der All­tag der Mit­be­wer­ber aus­sieht", fasst An­na­lena Schae­fer ihre Ein­drü­cke des Abends zu­sam­men.

