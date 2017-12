Schneechaos auf den Straßen

Glätte sorgte für viele Unfälle

Kreis Lip­pe. Aus­ge­rech­net zum ein­set­zen­den Fei­er­abend­ver­kehr ver­wan­del­ten sich Lip­pes Straßen am Mon­tag in ge­fähr­li­che Rutsch­bah­nen. Be­son­ders zu spüren be­ka­men dies die Au­to­fah­rer auf der B 238 zwi­schen Lemgo und Det­mold, wo zwi­schen­zeit­lich der Ver­kehr still­stand. Aber auch die Gau­seköte so­wie meh­rere Straßen im hü­ge­li­gen Kal­le­tal wa­ren kurz­fris­tig kaum be­fahr­bar. Am Abend stie­gen die Tem­pe­ra­tu­ren an und die Fahr­bah­nen wa­ren letzt­lich wie­der frei. Da­zwi­schen la­gen meh­rere Blech­schä­den und Rutsch­par­ti­en. Schon am Sonn­tag wur­den die Ver­kehrs­teil­neh­mer am Nach­mit­tag durch ein­set­zen­des Schnee­trei­ben auf eine harte Ge­dulds­probe ge­stellt. Vor­sich­ti­ges Fah­ren war wich­tig. Bin­nen kür­zes­ter Zeit hüllte sich denn auch der ge­samte Kreis in ein idyl­li­sches Weiß, sehr zur Freude der Kin­der. Für die Au­to­fah­rer al­ler­dings das ge­naue Ge­gen­teil. Stre­cken­weise ging nichts mehr. Be­son­ders die­je­ni­gen, die nicht mit der vor­ge­schrie­be­nen Be­rei­fung un­ter­wegs wa­ren, muss­ten Lehr­geld zah­len. Ins­ge­samt ver­zeich­nete die Po­li­zei rund 40 ge­mel­dete (wit­te­rungs­be­ding­te) Ver­kehrs­un­fäl­le, von de­nen 37 mit Sach­schä­den en­de­ten. Bei den rest­li­chen 3 Kol­li­sio­nen wur­den fünf Per­so­nen leicht ver­letzt. Die Gau­seköte, Ver­bin­dung zwi­schen Det­mold und Schlan­gen ü­ber den Teu­to­bur­ger Wald, musste vor­ü­ber­ge­hend ge­sperrt wer­den.

