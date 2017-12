Hand in Hand für Kinder und Familien

"Interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich"

Kreis Lip­pe. Eine trä­gerü­ber­grei­fende Ver­net­zung für alle Ki­tas, Fa­mi­li­en­zen­tren und die päd­ago­gi­schen Mit­ar­bei­ter in Lippe schaf­fen: Die­ses Ziel hat sich der Ar­beits­kreis "In­ter­kul­tu­relle Päd­ago­gik im Ele­mentar­be­reich" auf die Fah­nen ge­schrie­ben. Ü­ber 40 Teil­neh­mer ha­ben sich jetzt im Det­mol­der Kreis­haus ge­trof­fen, um im Rah­men der ins­ge­samt fünf­ten Ar­beits­kreis­sit­zung ge­mein­sam an die­ser Ziel­vor­gabe zu ar­bei­ten. Das Be­son­dere da­bei: Der Ar­beits­kreis setzt sich aus Er­zie­he­rin­nen, KiTa-Lei­tun­gen und päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten al­ler fünf Ju­gend­äm­ter in Lippe zu­sam­men (La­ge, Lem­go, Bad Sal­zu­flen, Det­mold und Kreis). Ge­lei­tet wird er ge­mein­sam von Ju­lia Pro­ko­fieva vom Team Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis, Kin­der­schutz des Krei­ses Lippe und Mar­git Mo­nika Hahn vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lippe (KI).

Im Rah­men der ak­tu­el­len Sit­zung hat­ten die Teil­neh­mer zunächst die Mög­lich­keit, die be­reits be­ste­hen­den Pro­gramme und An­ge­bo­te, etwa die des KI oder des Teams Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis, zu be­wer­ten. In die­sem Rah­men wur­den auch die Be­darfe und Si­tua­tio­nen in den je­wei­li­gen Ein­rich­tun­gen und Be­rei­chen ge­schil­dert. Hier­bei lau­tete der all­ge­meine Te­nor, dass bei­spiels­weise die Ki­Tas mit den exis­tie­ren­den An­ge­bo­ten zu­frie­den sei­en, man al­ler­dings am Ball blei­ben müs­se, um mög­lichst schnell und ef­fi­zi­ent auf Ver­än­de­run­gen oder neue Ge­ge­ben­hei­ten rea­gie­ren zu kön­nen. Im wei­te­ren Ver­lauf des Tref­fens wurde den Teil­neh­mern von Alex­an­dra Stee­ger, Lei­te­rin des KI, und Ute Küs­ter­mann, Lei­te­rin des Teams Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis, Kin­der­schutz, außer­dem das "­Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025" vor­ge­stellt. In ei­ner an­sch­ließen­den Dis­kus­si­ons­runde war vor al­lem der Be­reich der Mehr­spra­chig­keit ein zen­tra­les The­ma. "­Die Be­reit­stel­lung von nie­der­schwel­li­gen An­ge­bo­ten ist hier für die Fa­mi­lien sehr wich­tig. Die In­te­gra­tion von an­er­kann­ten Flücht­lin­gen spielt eben­falls eine große Rol­le", so Karl- Ei­tel John, Ver­wal­tungs­vor­stand III und Lei­ter des Fach­be­reichs Ju­gend, Fa­mi­lie und Ge­sund­heit beim Kreis Lip­pe. Hier­bei sol­len ab Som­mer 2018 auch zwei neue "Will­kom­mens­map­pen" hel­fen, die in den nächs­ten Mo­na­ten kon­zi­piert und bestückt wer­den. Eine Ver­sion soll als Hand­rei­chung für El­tern und Er­zie­hungs­be­rech­tigte die­nen. Hier steht vor al­lem die Er­leich­te­rung von Ori­en­tie­rung und Ein­ge­wöh­nung im KiTa-All­tag im Fo­kus. Eine wei­tere Pu­bli­ka­tion soll in Form ei­nes Pra­xis­bu­ches die In­ter­kul­tu­relle Ar­beit im Ele­mentar­be­reich für Er­zie­he­rin­nen und päd­ago­gi­sche Fach­kräfte selbst un­ter­stüt­zen. Das nächste Tref­fen des Ar­beits­krei­ses soll im April 2018 statt­fin­den. Fra­gen zum Thema be­ant­wor­ten Ju­lia Pro­ko­fieva un­ter Ruf­num­mer (05231) 627878 oder per E-Mail un­ter "j.pro­ko­fie­va@­kreis-lip­pe.­de".

vom 13.12.2017 | Ausgabe-Nr. 50A

Drucken | Versenden