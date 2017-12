Arbeitslosen- geldbezug

Leistungsnachweise werden übermittelt

Kreis Lip­pe. Wer in 2017 Steu­ern ge­zahlt hat und in­ner­halb der ver­gan­ge­nen zwölf Mo­nate Ar­beits­lo­sen­geld I, Ar­beits­lo­sen­geld bei Wei­ter­bil­dung oder Ü­ber­gangs­geld von der Agen­tur für Ar­beit er­hielt, muss dies bei der Steu­erer­klärung auf­führen.

Auf­grund des Jahres­steu­er­ge­set­zes ist die Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit ver­pflich­tet, die Da­ten ü­ber die im letz­ten Ka­len­der­jahr ge­währ­ten Leis­tun­gen und die Dauer des Leis­tungs­zeit­raums für je­den Kun­den bis zum 28. Fe­bruar des Fol­ge­jah­res an die Fi­nanz­ver­wal­tung zu ü­ber­mit­teln. Im An­schluss an die Ü­ber­mitt­lung er­hal­ten die Kun­den, ohne be­son­dere Auf­for­de­rung, einen Leis­tungs­nach­weis ü­ber die an die Fi­nanz­ver­wal­tung ge­mel­de­ten Da­ten. In die­sem Nach­weis sind alle dem Pro­gres­si­ons­vor­be­halt un­ter­lie­gen­den Leis­tun­gen ent­hal­ten. Die Mit­ar­bei­ter der Agen­tur für Ar­beit bit­ten da­her von An­fra­gen zu Leis­tungs­nach­wei­sen für die Fi­nanz­ver­wal­tung ab­zu­se­hen, da diese Nach­weise von der Zen­trale der Bun­de­s­agen­tur in Nürn­berg ver­schickt wer­den. Noch ein wich­ti­ger Hin­weis: Die Be­schei­ni­gung ü­ber den Leis­tungs­be­zug ist darü­ber hin­aus ein wich­ti­ges Do­ku­ment für die Ren­te. Da­her gilt: Sorg­fäl­tig auf­be­wah­ren, da Zweit­schrif­ten nur in ei­nem be­grenz­ten zeit­li­chen Rah­men aus­ge­stellt wer­den kön­nen, weil die er­for­der­li­chen Kun­den­da­ten auf­grund da­ten­schutz­recht­li­cher Vor­schrif­ten nach ei­ni­gen Jah­ren gelöscht und die Ak­ten ver­nich­tet wer­den.

