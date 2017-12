Harfenistin verzaubert die Klosterkirche

Chor "iuvento musica" trifft mit seinem Konzertgast ins Schwarze

Blom­berg (dt). Die Har­fe­nis­tin blickt mit kon­zen­trier­ter Miene auf ihr In­stru­ment, nicht eine Se­kunde schaut sie auf. Die 450 Men­schen in der voll be­setz­ten Klos­ter­kir­che sind mucks­mäu­schen­still. Jenny Meier lässt sich Zeit, je­des Ra­scheln, je­des Räus­pern ist hör­bar. Lang­sam legt sie ihre Hände an die Sai­ten ih­rer Har­fe, dann be­we­gen sich ihre Fin­ger. Wer die Oh­ren spitzt, er­kennt be­reits die ers­ten lei­sen Töne des Ti­telstücks von "Drei Nüsse Für Aschen­brö­del", mit dem Meier an die­sem Abend das Pu­bli­kum in ih­ren Bann zieht. Da­niela Pal­ma, die den Blom­ber­ger Chor "i­u­ve­nto mu­si­ca" lei­tet, hat die Har­fen­sis­tin bei ei­nem Kon­zert ent­deckt und sie als Gast­mu­si­ke­rin ein­ge­la­den zu dem Weih­nachts­kon­zert, das der Meis­ter­chor alle zwei Jahre ver­an­stal­tet. "An der Harfe wirkt sie wie eine Fee", sagt ein Be­su­cher ü­ber Jenny Mei­er. Sie wisse schon gar nicht mehr, wie lange ge­nau sie schon spielt, sagt Mei­er. Als klei­nes Mäd­chen habe sie ein­mal die Harfe im "­Blu­men­wal­zer" des Nuss­knacker-Bal­letts gehört. Da­nach wollte sie un­be­dingt sel­ber spie­len. Heute ver­dient sie da­mit ihr Geld, hat et­li­che Preise ver­lie­hen be­kom­men und kaufte vor fünf Jahre schließ­lich die ma­jestäti­sche, in Gold ge­tauchte Har­fe, die sie seit­dem be­glei­tet. Für das Fi­na­le, den Klas­si­ker "­Stille Nacht", tre­ten Chor und Har­fe­nis­tin noch ge­mein­sam auf die Büh­ne. Doch "i­u­ve­nto mu­si­ca", der sich auf klas­si­sche Lie­der spe­zia­li­siert ist, hat auch für sich al­lein­ste­hend di­verse High­lights zu bie­ten. Etwa das tra­gen­de, sich lang­sam stei­gernde "In The Bleak Mid­win­ter", dass der Chor acht­stim­mig singt und die Klos­ter­kir­che mit ei­nem durch­drin­gen­den Tep­pich aus Stim­men er­füllt. Beim welt­be­kann­ten "Tanz der Zucker­fee" wird die Sän­ge­rin Sina Schmitz zur Tän­ze­rin und prä­sen­tiert vor ei­ner Wand aus blin­ken­den Ta­schen­lam­pen eine spek­ta­kuläre Per­for­man­ce.

vom 16.12.2017 | Ausgabe-Nr. 50B

Drucken | Versenden