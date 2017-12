Herzliche Einladung zur Besinnlichkeit

Weihnachtkonzerte des Marianne-Weber-Gymnasiums

Lemgo (r­to). "Ja wenn die Kir­che doch nur im­mer so voll wäre", mag so man­cher Kirch­gän­ger an­ge­sichts der bei­den Kon­zert­tage des Ma­ri­anne-We­ber-Gym­na­si­ums ge­dacht ha­ben. Das Gym­na­sium hatte am Diens­tag und Mitt­woch zu den tra­di­tio­nel­len Weih­nacht­kon­zer­ten in die St. Ni­co­lai Kir­che ge­la­den. Tra­di­tio­nell wa­ren die­ser Ein­la­dung zahl­rei­che Be­su­cher ge­folgt und füll­ten das Got­tes­haus in der Lem­goer Mitte an bei­den Ta­gen. Pfar­rer Dr. Za­s­trup be­grüßte die Gäste am Ni­ko­laus­tag und sprach von dop­pel­ter Freu­de, da er nicht nur die zahl­rei­chen Gäste in ei­ner voll be­setz­ten Kir­che will­kom­men heißen konn­te, son­dern man ge­rade an die­sem Tag auch vom Ni­ko­laus ler­nen kön­ne. ­Schul­lei­ter Mar­kus Her­muth, be­dankte sich vor al­lem bei den vie­len Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern, den rund 250 ak­ti­ven Schü­le­rin­nen und Schü­lern, aber auch bei sei­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen die wie­der ein sehr an­spruchs­vol­les Pro­gramm zu­sam­men­ge­stellt ha­ben. An­spruch­voll und ab­wechs­lungs­reich war es in der Tat, was den Gäs­ten da bei­den Ta­gen ge­bo­ten wur­de. Die jun­gen Mu­si­ker zo­gen alle Re­gis­ter und schaff­ten spie­lend den Spa­gat zwi­schen Klas­sik und Mo­der­ne. ­Mit der Sym­pho­nie aus Hän­dels ”­Mes­siah” eröff­nete das Lem­goer Schu­lor­che­s­ter un­ter der Lei­tung von Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Frie­de­mann En­gel­bert den Abend. Später kam der Mit­tel­stu­fen­chor, der un­ter der Lei­tung von An­drea Coers mo­derne in­ter­na­tio­nale Ar­ran­ge­ments zum Bes­ten gab. In Stil der Blues Bro­t­hers schmück­ten da­bei ”­coo­le” Son­nen­bril­len der Or­che­s­ter­mit­glie­der die Songs von Ma­riah Cary und den "Jin­gle Bell Rock" aus USA. ­Der Un­ter­stu­fen­chor in­sze­nierte zu­sam­men mit der Le­se­gruppe der Jahr­gangs­stufe 6 das Sing­spiel ”­Der ver­schlos­sene Stan­d”. Die Vo­kal-AG ü­ber­zeugte mit dem ”Te Deum” für Chor und Or­gel von John Rut­ter und wurde dafür wie auch alle an­de­ren Vor­träge auch be­ju­belt. ­Li­nus Mah­ler ar­ran­gierte seine Kom­po­si­tion ”A time to be gra­te­ful” für Or­che­s­ter und be­kam dafür wohl den größten Ap­plaus, be­vor am Ende und si­cher als emo­tio­na­len Höhe­punkt für al­le, das tra­di­tio­nelle ”Wun­der­bare Freu­de” von Claude Clan­ché ge­mein­sam ge­sun­gen wur­de. ­Ge­schickt lässt das MWG je­des Jahr wie­der die un­ver­meid­li­chen Um­bau­ten weit in den Hin­ter­grund tre­ten – während fleißig geräumt und gerückt wur­de, san­gen Schü­ler und Ge­meinde zu­sam­men ad­vent­li­che Lie­der. Eine wun­der­bare und be­sinn­li­che Ein­stim­mung in die oft so hek­ti­sche Vor­weih­nachts­zeit.

vom 09.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49B

