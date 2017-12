Sanierungskonzept zeigt seine Wirkung

Kreis Lip­pe. Das Sa­nie­rungs­kon­zept für die Kreis­se­nio­ren­ein­rich­tun­gen (K­SE) zeigt erste Er­fol­ge, dies konnte Land­rat Dr. Axel Leh­mann nun im Rah­men ei­nes Pres­se­ge­sprächs in der Blom­ber­ger Ein­rich­tung am Ho­hen­ren­ner Weg ver­kün­den. Im Herbst 2015, kurz vor Leh­manns Amts­an­tritt, drohte der KSE die In­sol­venz. "Es freut mich per­sön­lich sehr, dass es uns ge­lun­gen ist, die KSE Lippe aus den ro­ten Zah­len zu be­kom­men und so die Ar­beitsplätze der Mit­ar­bei­ter zu si­chern, für de­ren täg­li­chen Ein­satz ich mich aus­drück­lich be­dan­ken möch­te." Ziel des Sa­nie­rungs­kon­zep­tes war eine Spe­zia­li­sie­rung der Häu­ser, um sich bes­ser an die viel­schich­ti­gen An­for­de­run­gen in der Pflege an­zu­pas­sen und so­mit die Se­nio­ren­ein­rich­tun­gen des Krei­ses kon­kur­renz­fähi­ger zu ma­chen. Do­ro­thea Ru­he, Pro­ku­ris­tin der KSE Lippe GmbH, hatte hierzu außer­dem alle vor­han­de­nen Ver­träge und Ko­ope­ra­tio­nen auf den Prüf­stand ge­stellt und die Ver­fah­ren im Rah­men des in­ter­nen Ri­si­ko­ma­na­ge­ments neu ge­stal­tet, um so eine bes­sere Ü­ber­sicht ü­ber Kos­ten­ent­wick­lun­gen zu er­hal­ten. "Un­ser Ziel war es, schnellst­mög­lich eine schwarze Null zu er­rei­chen. Es ist schön, dass so der Fort­be­stand der Kreis­se­nio­re­nei­rich­tun­gen ge­si­chert wer­den konn­te. Mein Dank gilt an die­ser Stelle al­len, die die­sen Pro­zess ak­tiv mit­ge­tra­gen ha­ben", so Ru­he. "­Mit der Neu­aus­rich­tung der Kreis­se­nio­ren­ein­rich­tun­gen wol­len wir zu­kunfts­fähig wer­den. Aber mein Wunsch ist es aber darü­ber hin­aus auch, jen­seits der rei­nen Da­seins­für­sorge mit un­se­ren Schwer­punk­ten in den Häu­sern dazu bei­zu­tra­gen, dass Men­schen in Lippe in je­dem Al­ter ge­nau die Pflege be­kom­men, die sie brau­chen", er­klärt Leh­mann. Die KSE Lippe hat im Rah­men des Sa­nie­rungs­kon­zepts be­reits eine stra­te­gi­sche Neu­aus­rich­tung ge­wagt und in Det­mold und Blom­berg Schwer­punkte ge­setzt. In Blom­berg be­steht nun im "Haus Abend­frie­den" ein spe­zi­el­ler Wohn­be­reich, in dem Men­schen mit mit­tel- bis schwer­gra­di­ger De­menz be­treut und ge­pflegt wer­den. In Det­mold gibt es be­reits einen Be­reich mit 36 Plät­zen für jün­gere pfle­ge­be­dürf­tige Men­schen, die dort ein weit­ge­hend selbst­be­stimm­tes Le­ben führen kön­nen. Dazu gehören dem Al­ter ent­spre­chende An­ge­bote so­wie eine ak­ti­ve, for­dernde Ta­ges­ge­stal­tung. Auf­grund ei­ner ver­mehr­ten Nach­frage soll der Be­reich "Junge Pfle­ge" im kom­men­den Jahr wei­ter ver­stärkt wer­den. Für die dafür not­wen­di­gen Um­bau­maß­nah­men hat der Kreis Lippe im Haus­halts­plan für das Jahr 2018 eine Summe von 115.000Euro ein­ge­plant.

vom 09.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49B

