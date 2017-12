Breitbandversorgung im Fokus

IHK Lippe initiiert Dialog zwischen Unternehmen und Verwaltung

Kreis Lip­pe. Von der Breit­band­ver­sor­gung ü­ber ord­nungs­recht­li­che The­men bis hin zur Ent­wick­lung im Ein­zel­han­del: Die Dis­kus­si­ons­the­men beim Wirt­schafts­dia­log bei der De­kora-De­sign GmbH & Co. KG wa­ren viel­schich­tig. An­lass für den Aus­tausch zwi­schen Fir­men­ver­tre­tern und der Au­gust­dor­fer Ver­wal­tungs­spitze war das Kom­mu­nale Wirt­schafts­ge­spräch, das die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) or­ga­ni­sier­te.

"Wir ha­ben stän­dig mit Lei­tungs­ab­brüchen zu kämp­fen, wie soll da un­ser Be­trieb rei­bungs­los ab­lau­fen?", brachte ein Un­ter­neh­mer seine Schwie­rig­kei­ten mit der Breit­ban­dan­bin­dung auf den Punkt. Ein Blick in die Runde zeig­te, er ist nicht al­lein. Auch an­dere Fir­men­ver­tre­ter be­rich­te­ten von schwa­chen Ü­ber­tra­gungs­ra­ten und Lei­tungs­ab­brüchen. "Wir sind mit dem Kreis und der IHK da­bei, die Breit­band­ver­sor­gung deut­lich zu ver­bes­sern. Dafür brau­chen wir För­der­mit­tel. Diese zu er­hal­ten und ein­zu­set­zen er­for­dert Zeit", fasste Bür­ger­meis­ter Dr. An­dreas J. Wulf die Pla­nun­gen zu­sam­men. Mit maß­geb­li­cher Un­ter­stüt­zung der lip­pi­schen Breit­band­ko­or­di­na­to­ren soll eine zwei­stel­lige Mil­lio­nen­summe für den Aus­bau von Bund und Land in das Kreis­ge­biet fließen. Die Pla­nun­gen se­hen vor, die lip­pi­schen Ge­wer­be­ge­biete mit min­des­tens 50 Mbit/s und etwa 200 Orts­teile in Lippe mit min­des­tens 30 Mbit/s bis 2019 aus­zu­stat­ten. "Das Ziel ist, die ver­füg­ba­ren Band­brei­ten für Un­ter­neh­men und Pri­vat­haus­halte so schnell wie mög­lich zu er­höhen!", so Wulf. Vor­aus­sicht­lich kön­nen in der zwei­ten Jah­res­hälfte 2018 die Aus­bau­ar­bei­ten in Lippe star­ten. Ne­ben der Breit­band­ver­sor­gung be­schäf­tigte auch die ver­kehr­li­che Si­tua­tion die An­we­sen­den. Nach Mei­nung der Un­ter­neh­men könnte der Ver­kehrs­fluss auf der Lan­des­s­traße 758 er­heb­lich ver­bes­sert wer­den. Ge­rade zu den Stoß­zei­ten, etwa wenn der Fei­er­abend­ver­kehr ein­setzt, gäbe es lange Rückstaus. "­Die Am­pel­pha­sen sind auch viel zu kurz, wie soll da der Ver­kehr fließen?", resü­miert ein Un­ter­neh­mer. Um die Si­tua­tion zu ent­schär­fen schlu­gen die An­we­sen­den vor, die Am­peln bes­ser auf­ein­an­der ab­zu­stim­men und die Am­pel­pha­sen zu ver­län­gern. Fer­ner könnte ge­prüft wer­den, ob ein Kreis­ver­kehr am Hei­de­krug zur Ent­las­tung bei­tra­gen könn­te. Der Bür­ger­meis­ter sagte zu, Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten mit dem für die Straße zu­stän­di­gen Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW zu be­spre­chen.

vom 09.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49B

