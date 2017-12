Ein Grund zum Feiern

Die KiTa "Kreiselchen" besteht seit zehn Jahren

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Je­der hat ein­mal klein an­ge­fan­gen: Dies gilt in die­sem Fall nicht nur für die "­Be­woh­ner" des "­Krei­sel­chens", son­dern auch für die Ein­rich­tung selbst. Zum Start wur­den ge­rade ein­mal acht Kin­der un­ter drei Jah­ren in dem klei­nen Bun­ga­low in di­rek­ter Nach­bar­schaft zum großen Kreis­haus be­treut. Heu­te, ziem­lich ge­nau zehn Jahre später, bie­tet das "­Krei­sel­chen"– die Be­triebs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung des Krei­ses Lippe in Trä-ger­schaft der DRK-Ju­gend­hilfe und Fa­mi­li­en­för­de­rung in Lippe gGmbH – genü­gend Platz für zwei Grup­pen mit ins­ge­samt 20 Kin­dern. "Ich kann mich noch sehr gut daran er­in­nern, dass die Grün­dung der Ein­rich­tung mit ei­nem rei­nen U3-Kon­zept da­mals nicht ganz ein­fach war und es viele Ge­spräche mit dem Lan­des­ju­gend­amt gab, be­vor wir star­ten konn­ten", er­in­nerte sich Karl-Ei­tel John, Ver­wal­tungs­vor­stand III und Lei­ter des Fach­be­reichs Ju­gend, Fa­mi­lie und Ge­sund­heit beim Kreis Lip-pe, im Rah­men ei­ner klei­nen Fei­er­stunde im "­Krei­sel­chen". Dort hat­ten sich ne­ben ak­tu­el­len und ehe­ma­li­gen Mit­glie­dern der "E­le­fan­ten- und Ma­ri­enkä­fer­grup­pe" samt El­tern auch wei-tere Gra­tu­lan­ten ein­ge­fun­den. "Ich freue mich, dass wir hier ein tol­les Team vor Ort er­le­ben, dass sich mit vol­lem Ein­satz und mit gan­zem Her­zen für die Kin­der en­ga­gier­t", sagte Her­bert Dah­le, Prä­si­dent des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes in Lip­pe. "­Die Ar­beit hier vor Ort macht uns al­len große Freude und es ist schön zu se­hen, wie po­si­tiv sich das `Krei­sel­chen´ in den letz­ten Jah­ren ent­wi­ckelt hat. Dafür kann ich mich nur bei mei­nem tol­len Team be­dan­ken", so Na­dine Möl­ler, die das "­Krei­sel­chen" seit Fe­bruar 2016 lei­tet. Im An­schluss an die Fei­er­stunde konn­ten die klei­nen und gro-ßen Be­su­cher dann nach Her­zens­lust die ein­zel­nen Räume in Be­schlag neh­men, ge­mein­sam bas­teln und spie­len oder sich beim Kin­der­schmin­ken in wilde Tiere oder bunte Blu­men ver-wan­deln las­sen. Zur aus­gie­bi­gen Stär­kung stand Groß und Klein ein reich­hal­ti­ges Ku­chen­buf­fet zur Ver­fü­gung, das der El­tern-bei­rat zu­be­rei­tet hat­te.

vom 09.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49B

