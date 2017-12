Spendenaktion "Wasser für alle!"

Eröffnung der Aktion Brot für die Welt ernennt Groophonik zum Botschafter-Chor

Kreis Lip­pe/­Schie­der-Schwa­len­berg. In der ev.-ref. Kir­che in Schie­der ist am Vor­abend des 1. Ad­vents die 59. Ak­tion von Brot für die Welt für Lippe eröff­net wor­den. Groo­pho­nik wurde da­bei als Bot­schaf­ter-Chor 2018 in OWL aus­ge­sen­det.

Die Spen­den­ak­tion des evan­ge­li­schen Hilfs­werks wurde re­gio­nal eröff­net, um sie in Lippe ver­stärkt zu ver­an­kern. Sie steht die­ses Jahr un­ter dem Motto "­Was­ser für al­le!". In ei­ner Tal­krunde in­for­mier­ten ü­ber welt­wei­ten Was­ser­man­gel Diet­mar Arends, Lan­des­su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, Sa­bine Hart­mann und Lan­des­pfar­rer Die­ter Böke­meier vom Re­fe­rat Ö­ku­mene und Mission so­wie Pfar­rer Uwe Sun­der­mann aus Schie­der. "Ohne Was­ser sind Le­ben und Wachs­tum nicht mög­lich. Welt­weit ha­ben 850 Mil­lio­nen Men­schen kein sau­be­res Trink­was­ser. Auf­grund des Kli­ma­wan­dels wer­den Re­gen­fälle be­son­ders im Sü­den un­­­zu­ver­läs­sig. Fel­der ver­dor­ren, Vieh stirbt, Man­ge­lernährung und Hun­ger sind Fol­gen. Was­ser ist eine Gabe Got­tes, die für alle zu­gäng­lich sein muss", sagte Lan­des­su­per­in­ten­dent Arends. Mit Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen vor Ort helfe Brot für die Welt Men­schen, trink­ba­res Was­ser zu er­hal­ten. Arends be­ton­te, dass Brot für die Welt das Spen­den­sie­gel hat und ü­ber 90% der Gel­der Hilfspro­jek­ten vor Ort zu­gu­te­kom­men. Das Spen­den- und Kol­lek­ten-Auf­kom­men in Lippe be­trug 2016 ins­ge­samt 300.000 Eu­ro. Eine Vi­deoein­spie­lung ver­an­schau­lichte die Ar­beit von Brot für die Welt und Jenny Purba aus In­do­ne­sien in­for­mierte ü­ber den Was­ser­man­gel ih­rer Hei­mat. Ob­wohl das Land reich an Was­ser sei, hät­ten 13% der Be­völ­ke­rung in In­do­ne­sien kei­nen Zu­gang zu sau­be­rem Was­ser. Flüsse wür­den ver­schmutzt und Mi­ne­ral­was­ser­kon­zerne pri­va­ti­sier­ten Quel­len, die dann nicht mehr al­len zur Ver­fü­gung stün­den. Die Rei­chen kauf­ten Was­ser in Fla­schen, die Ar­men blie­ben auf der Strecke. Für An­bau von Pal­möl und Lu­xus­güter der rei­chen Welt werde Was­ser ver­schwen­det. Eine Tasse Kaf­fee benötige 140 Li­ter Was­ser al­lein für An­bau und Trans­port. Sa­bine Hart­mann mo­ti­vierte die Gäs­te, keine Kon­sum­güter zu ver­schwen­den, sich re­gio­nal und sai­sonal zu ernähren und Pro­duk­te, die Was­ser ver­schwen­den, zu ver­mei­den. Schwung­voll hatte Groo­pho­nik un­ter Lei­tung von To­bias Rich­ter den Abend eröff­net. E-Pia­no, -Drums und -Gi­tarre be­glei­tete den her­vor­ra­gen­den Sound der rund 20 Cho­ris­ten in schö­ner Büh­nen­be­leuch­tung. Rich­ter zeigte sich als All­roun­der, der mit Vo­kal-Per­kus­sion den Groove un­ter­leg­te, in die Tas­ten griff oder den Beat vor­gab. Der sym­pa­thi­sche Chor regt mit Mu­sik zum Nach­den­ken an und eig­net sich so­mit be­son­ders als Bot­schaf­ter für Brot für die Welt. Lie­der wie "All I As­k" er­mu­ti­gen zum Nach­fra­gen. Ethno-Songs wie "Nga Iwi E" der Maori aus Neu­see­land oder das preis­ge­krönte "­Baba Ye­tu" (Va­ter un­ser auf Sua­he­li) so­wie "­Af­ri­ca" sind Ge­bete um Brot und Was­ser. Lan­des­pfar­rer Die­ter Böke­meier ü­ber­reichte Groo­pho­nik die Ur­kunde zum Bot­schaf­ter-Chor und ver­teilte An­steck­na­deln in No­ten­form. Der Chor be­dankte sich mit ei­nem be­zau­bern­den "Hal­le­lu­jah" von Leo­nard Co­hen. Schließ­lich er­klang noch "Mu­sic" von John Mi­les als Zu­ga­be.

vom 09.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49B

Drucken | Versenden