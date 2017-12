Fahrendes Klassenzimmer

Bezirksregierung wertet das Schulmobil als ein Erfolgsmodell

Kir­mes – das ist für viele eine will­kom­mene Ab­wechs­lung. Au­tos­coo­ter, Zucker­watte und Pa­ra­dies­ap­fel ver­spre­chen Spaß und Un­ter­hal­tung. An­ders für die Schau­stel­ler­fa­mi­li­en: Für sie ist der bunte Rum­mel All­tag. Und im All­tag muss man auch zur Schule ge­hen. Bei­nahe jede Wo­che steht der Cam­ping­wa­gen in ei­ner neuen Stadt. Die Lö­sung: Zum einen be­kom­men Schau­stel­ler­kin­der Un­ter­richt in Schu­len vor Ort. Zum an­de­ren gibt es das Schul­mo­bil der Be­zirks­re­gie­rung. Im­mer wenn die Kin­der mit­tags aus der Stütz­punkt­schule kom­men, steht der Ca­ra­van für vier Stun­den mit zu­sätz­li­chen Lern­an­ge­bo­ten und För­de­rung be­reit: Von halb zwei bis halb fünf ist Schul­mo­bil­zeit. An 14 Stand­orten in ganz Ost­west­fa­len-Lippe war das "fah­rende Klas­sen­zim­mer" in die­sem Jahr im Ein­satz – von Min­den ü­ber Güters­loh bis War­burg. Vier bis acht Tage ist das Mo­bil vor Ort, je nach Dauer des Volks­fes­tes. 61 Schü­le­rin­nen und Schü­ler ha­ben 2017 in dem Ge­fährt die Schul­bank ge­drückt. Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl in­for­mierte sich im Ge­spräch mit Be­reichs­lehr­kräf­ten und Lern­be­glei­tern in Det­mold darü­ber, wie das be­son­dere An­ge­bot bei Schü­lern und El­tern an­kommt. Ihr Fa­zit: "Das Schul­mo­bil hat sich be­währt. Es leis­tet einen wich­ti­gen Bei­trag da­zu, dass die Bil­dungs­lauf­bahn der Schau­stel­ler­kin­der nicht durch den häu­fi­gen Stand­ort­wech­sel un­ter­bro­chen wird", sagte die Re­gie­rungs­prä­si­den­tin. Schul­ab­tei­lungs­lei­ter Mi­chael Uh­lich von der Be­zirks­re­gie­rung er­gänz­te: "Das An­ge­bot wurde durch­gän­gig von den Schau­stel­ler­kin­dern gern ge­nutzt. Die Rück­mel­dun­gen der Fa­mi­lien wa­ren durch­weg po­si­tiv. Wir wer­den das Mo­bil da­her an vor­aus­sicht­lich 15 Stand­orten im kom­men­den Jahr ein­set­zen." Dr. Ul­rich Voigt ist bei der Be­zirks­re­gie­rung zu­stän­dig für die Ko­or­di­na­tion der schu­li­schen För­de­rung von Kin­dern be­ruf­lich Rei­sen­der. Er sag­te: "­Mit dem Ein­satz des Schul­mo­bils kann die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold die Be­schu­lung rei­sen­der Kin­der und Ju­gend­li­cher jetzt noch wei­ter in­ten­si­vie­ren und pro­fes­sio­na­li­sie­ren." Das Schul­mo­bil wird als Ko­ope­ra­ti­ons­pro­jekt der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold und des Trä­ger­ver­eins "­Bil­dungs­netz För­de­rung: In­di­vi­du­ell" (ww­w.b­fie­v.­de) seit 2016 be­trie­ben. Die Be­zirks­re­gie­rung stellt mit den Be­reichs­lehr­kräf­ten das Per­so­nal. Der Ver­ein tankt, pflegt und war­tet das Fahr­zeug. Bei dem "fah­ren­den Klas­sen­zim­mer" han­delt es sich um ein Wohn­mo­bil, in dem sechs Schü­ler­ar­beitsplätze ein­ge­rich­tet wur­den und in dem viele Lern- und Ar­beits­ma­te­ria­lien zur Ver­fü­gung ste­hen. Das Mo­bil ist zen­tra­ler An­lauf­punkt für Schau­stel­ler­kin­der. Es steht auf den Plät­zen der Volks­feste in di­rek­ter Nähe zu den Un­terkünf­ten. Der Ca­ra­van dient auch da­zu, den Be­reichs­leh­rern der Schau­stel­ler­kin­der die Ar­beit zu er­leich­tern. Denn zu­vor hat­ten sich diese Leh­rer so­zu­sa­gen von Wohn­wa­gen zu Wohn­wa­gen vor­ge­ar­bei­tet, da es keine Mög­lich­keit für alle gab, ge­mein­sam zu ler­nen. Fünf Be­reichs­lehr­kräfte be­glei­ten die Schau­stel­ler­kin­der bei ih­rem Be­such der Stütz­punkt­schu­len und im Schul­mo­bil. Sie un­ter­stüt­zen die Kin­der mit viel­fäl­ti­gen Maß­nah­men. Dazu zählen die Op­ti­mie­rung der ak­ti­ven Lern­zeit in den Schu­len vor Ort durch in­ten­sive Un­ter­richts­vor­be­rei­tung und in­halt­li­che Nach­be­rei­tung; die in­di­vi­du­elle För­de­rung durch Lern­stand­dia­gno­s­tik, För­der­plä­ne, För­der­maß­nah­men und Sprach­för­de­rung; die Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung, Auf­ar­bei­tung, Nach­be­rei­tung und Prü­fungs­vor­be­rei­tung; die Lern­pro­zess­be­glei­tung durch Rück­kopp­lung und Kon­takt­pflege zu Lehr­kräf­ten der Schu­len vor Ort (Stütz­punkt­schu­len) und und die Ein­bin­dung son­der­päd­ago­gi­scher Fa­ch­ex­per­ti­se. Die Mit­ar­bei­ter bie­ten außer­dem Be­ra­tun­gen für El­tern, Schullauf­bahn­be­ra­tun­gen und un­ter­stüt­zende Ge­spräche zwi­schen Lehr­per­so­nen, Be­reichs­lehr­kräf­ten und El­tern an. Etwa 6.000 Kin­der und Ju­gend­li­che in Deutsch­land wech­seln jede Wo­che die Schu­le, weil ihre El­tern als be­ruf­lich Rei­sende un­ter­wegs sind: als Schau­stel­ler, rei­sende Hand­wer­ker, als Bin­nen­schif­fer oder als Ar­tis­ten im Zir­kus. Während der Rei­se­zeit wer­den die Schü­ler in Stütz­punkt­schu­len un­ter­rich­tet. Nicht sel­ten mehr als 30 ver­schie­dene Schu­len in al­len Bun­des­län­dern und dem be­nach­bar­ten Aus­land be­su­chen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler während die­ser Zeit. Die tatsäch­lich zur Ver­fü­gung ste­hende Lern­zeit re­du­ziert sich da­bei häu­fig auf deut­lich un­ter 50 Pro­zent der Lern­zeit, die an­de­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern zur Ver­fü­gung steht.

vom 09.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49B

