Zum 15. Mal waren die Einwohner in das Bonhoeffer-Haus eingeladen

Oer­ling­hau­sen-Süd­stadt (k­d). Der Weih­nachts­markt im und um das Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Haus fand schon bei je­dem Wet­ter statt. Auch Re­gen und star­ker Wind konnte die Ver­an­stal­tung nicht be­ein­träch­ti­gen. Dass jetzt beim 15. Markt Schnee lie­gen wür­de, konnte al­ler­dings nie­mand ah­nen. Die weiße Pracht bot den ge­eig­ne­ten Rah­men für die ad­vent­li­che Zu­sam­men­kunft.

"In frühe­ren Zei­ten durf­ten die Kin­der den Baum erst se­hen, wenn das Glöck­chen geläu­tet hat­te", sagte Pfar­rer Jörg Gro­ne­meier in sei­ner Be­grüßung. Der Haus­herr er­in­nerte dar­an, dass die Vor­freude da­mals lange an­hielt. "Weih­nach­ten war dann eine Ü­ber­ra­schung. Und das ist das Schöne daran und macht ein Strah­len ins Ge­sicht." Das Fest sei ein Sym­bol dafür, dass Gott sel­ber sich den Men­schen schen­ke. Die stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin Ul­rike Meu­sel riet den Be­su­chern, den An­blick des Schnees zu ge­nießen und nicht so­fort an das Schip­pen zu den­ken. In der Süd­stadt sei viel auf den Weg ge­bracht wor­den, meinte sie. Als Stich­worte nannte sie das Kli­maquar­tier, das Grün­flächen­kon­zept so­wie die Pläne für die neue Schule und den neuen Le­bens­mit­tel­markt. "Das al­les ging nicht ohne Dis­kus­sion und nicht ohne Aus­ein­an­der­set­zung, aber im­mer mit Re­spekt, fair und to­le­rant", sagte Meu­sel. In die­sem Sinne wün­sche sie sich auch das wei­tere Zu­sam­men­le­ben. Und der Weih­nachts­markt, bei dem Fa­mi­li­en, Nach­barn und Freunde zu­sam­men­kom­men, sei ein Aus­druck dafür. Ver­an­stal­ter wa­ren die evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de, die In­ter­es­sen­ge­mein­schaft Oer­ling­hau­sen-Süd e.V. (IG) und die För­der­ge­mein­schaft Oer­ling­hau­sen-Süd e.V. (F­G). Fünf Per­so­nen um Ka­tha­rina Gut­bier von der FG hat­ten den Markt vor­be­rei­tet. Ul­rich Ar­meit, Jutta Schir­mer, Ul­rike Meu­sel, Sol­veig und Vol­ker Ha­se­ley stell­ten ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm zu­sam­men. Erst­mals drehte ein Kin­der­ka­rus­sell seine Run­den Mit­glie­der des Nabu in­for­mier­ten ü­ber hei­mi­sche Vo­gel­ar­ten, bo­ten ge­rollte Bie­nen­wachs­ker­zen und selbst ge­zim­merte Nist­käs­ten an. vor dem Bon­ho­ef­fer-Haus. Die IG Süd hatte den Spaß für die Kleins­ten ge­spon­sert. Sechs No­lan-Schafe mach­ten es sich auf dem Ra­sen gemüt­lich. Auch wenn sie nur we­nig Wolle tra­gen, sind die Tiere im Win­ter gern draußen. Der För­der­ver­ein der Süd­stadt­schule bot ein reich­hal­ti­ges Ku­chen­bü­fett auf und der Kin­der­gar­ten St. Mi­chael regte die jun­gen Be­su­cher zum Bas­teln an. Selbst­ver­ständ­lich war auch die Bücher­tausch­bör­se, die in dem Haus un­ter­ge­bracht ist, an die­sem Tag geöff­net. Be­son­ders be­ach­tet wurde der Auf­tritt des Kin­der­gar­tens "Re­gen­bo­gen". Ge­mein­sam mit Ute Ober hat­ten die Kin­der Lie­der wie "­Tragt in die Welt nun ein Licht" und "In der Weih­nachts­zeit" ein­stu­diert. Lei­der fand die Vor­führung vor halb­lee­rem Saal statt. Es konnte nicht ü­ber­se­hen wer­den, dass der 15. Weih­nachts­markt deut­lich we­ni­ger Be­su­cher hatte als in den Vor­jah­ren. Das Wet­ter mag ei­nige Äl­tere ab­ge­hal­ten ha­ben, an­dere nah­men an der Ad­vent­feier der Stadt teil, die zeit­gleich statt­fand.

