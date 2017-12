"Christmas Special" im Technikum

Förderverein der Musikschule Lage lädt ein zur Music Night

Lage (sc). "Christ­mas Spe­cial" lau­tet das Motto der sechs­ten "­Tech­ni­kum Mu­sic Night". Sie bil­det am Sams­tag, 9. De­zem­ber, den Ab­schluss der dies­jäh­ri­gen Kon­zer­treihe "Mu­sik in gu­ter La­ge", die vom För­der­ver­ein der Mu­sik­schule Lage in­iti­iert wur­de. Los geht es um 19.30 Uhr.

Was es mit dem Motto ge­nau auf sich hat, bleibt bis zum Kon­zert ge­heim. "­Was das kon­kret be­deu­tet, wird natür­lich noch nicht ver­ra­ten", erzählt Mu­sik­schul­lei­ter Ste­fan Al­brecht von dem zum Mar­ken­zei­chen ge­wor­de­nen Kon­zept, das ohne vor­ge­schrie­be­nes Pro­gramm aus­kommt. "­Die Bei­träge wer­den erst am Abend der Ver­an­stal­tung be­kannt ge­ge­ben. Das Pu­bli­kum darf sich ü­ber­ra­schen las­sen", so Al­brecht. Auch er sei schon ge­spannt. "To­bias Wal­ker und Mar­cel Schmidt bei­spiels­weise sind zwar in der Mu­sik­schule lange Jahre be­kannt, doch sie ha­ben sich ex­tra für diese Ver­an­stal­tung als Gi­tar­ren-Duo zu­sam­men­ge­tan. Ich bin neu­gie­rig, was die bei­den prä­sen­tie­ren wer­den." Um dem Motto "Christ­mas Spe­cial" ge­recht zu wer­den, spie­len alle Grup­pen min­des­tens einen weih­nacht­li­chen Bei­trag. Da­bei sind das Per­cus­sion En­sem­ble "Hau drauf!", die Con­cert Band, "Out of Or­der", "­Night Ex­press", "­Li­mit­less" und "Tri-To­nus". "Tra­di­tio­nell schmü­cken wir uns bei der Tech­ni­kum Night mit Pro­mi­nenz", gibt Ste­fan Al­brecht drei Hin­wei­se: Ul­rike Wah­ren, Blue Moon und Mini-Pop-Up. Für die Gäste ste­hen zu­sätz­li­che Sitz­plätze mit Kis­sen auf der Treppe des Foy­ers zur Ver­fü­gung. "Wer lie­ber mehr hören und se­hen möch­te, fin­det auch noch in der ers­ten Etage schöne Ecken", wirbt Al­brecht. Der Kar­ten­vor­ver­kauf fin­det in der Buch­hand­lung Brück­mann und im Büro der Mu­sik­schule statt. Die Rest­kar­ten gibt es an der Abend­kas­se.

vom 06.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49A

