Mehrsprachigkeit im Fokus

Fachtag des Integrationszentrums bietet Teilnehmern viele neue Impulse

Kreis Lip­pe. Mehr­spra­chig­keit von Kin­dern, darü­ber sind sich die Bil­dungs­ex­per­ten ei­nig, be­deu­tet Chance und Her­aus­for­de­rung glei­cher­maßen. Doch wie lässt sich die Tat­sa­che, schon im Kin­desal­ter nicht nur ei­ne, son­dern zwei oder noch mehr Spra­chen spre­chen zu kön­nen, für den wei­te­ren Bil­dungs­weg mög­lichst ge­winn­brin­gen ein­set­zen? Knapp 60 Teil­neh­mer ha­ben jetzt im Rah­men der vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lippe (KI) or­ga­ni­sier­ten Fach­ta­gung "­Mehr­spra­chig­keit als Bil­dungsres­source – An­sät­ze, Im­pulse und Me­tho­den" im Kreis­haus ü­ber diese und wei­tere Fra­gen dis­ku­tiert. In ei­nem Im­puls­vor­trag und in vier Work­shops wid­me­ten sich die Er­zie­he­rin­nen und Fach­leute aus den Ki­Tas, Lehr­kräf­te, so­zi­al­päd­ago­gi­sche und schul­psy­cho­lo­gi­sche Fach­kräfte der Schu­len so­wie die Lehr­kräfte aus dem Er­wach­se­nen­be­reich in­ten­siv dem The­ma.

Jörg Dü­ning-Gast be­tonte als Mit­glied des Ver­wal­tungs­vor­stan­des, dass Viel­falt und Mehr­spra­chig­keit ge­lebte Selbst­ver­ständ­lich­keit im Kreis Lippe sei­en. Be­son­ders freue ihn hier­bei die Hal­tung der Kin­der und Ju­gend­li­chen, für die Viel­falt et­was völ­lig Nor­ma­les sei. Die Be­deu­tung der Mehr­spra­chig­keit un­ter­strich Dü­ning-Gast durch den Hin­weis, dass die bei­den Pro­gramme des KI, "Ruck­sack Ki­Ta" und "Ruck­sack Schu­le" in das Zu­kunfts­kon­zept des Krei­ses Lippe auf­ge­nom­men wor­den sei­en. "­Mit die­sen bei­den Pro­gram­men kann die Mehr­spra­chig­keit bei Kin­dern und El­tern in den nächs­ten Jah­ren wir­kungs­voll ge­stärkt wer­den", be­tonte er. "­Mehr­spra­chig­keit sollte in Schu­len und an­de­ren Bil­dungs­ein­rich­tun­gen eine Res­source dar­stel­len, die wert­ge­schätzt und be­ach­tet wird", stellte Anke Frey­tag, Ver­tre­te­rin der Schulauf­sicht her­aus. Die ge­lebte und ge­för­derte Mehr­spra­chig­keit sei eine wich­tige Vor­aus­set­zung für den in­ter­kul­tu­rel­len Dia­log, die kul­tu­relle Viel­falt und den Bil­dungs­er­folg. Mit Ih­rem Fach­vor­trag zeigte Dr. Ga­lina Put­jata von der West­fä­li­schen Wil­helms-Uni­ver­sität Müns­ter auf, dass die Schü­ler, die viele Spra­chen spre­chen und per­ma­nent zwi­schen ver­schie­de­nen Spra­chen wech­seln müs­sen, auch im ko­gni­ti­ven Be­reich im Vor­teil sei­en. Dies liege un­ter an­de­rem an der ver­bes­ser­ten Ge­dächt­nis­leis­tung. Sie be­gann Ih­ren Vor­trag auf Rus­sisch und stellte eine Ma­the­ma­ti­k­auf­gabe auf Eng­lisch, be­vor sie ih­ren Vor­trag schließ­lich in deut­scher Spra­che fort­setzte und sen­si­bi­li­sierte so von Be­ginn an für das Thema Mehr­spra­chig­keit. Die Re­le­vanz der "All­tag­s­in­te­grier­ten Sprach­bil­dung" in der KiTa war ihr ein wei­te­res An­lie­gen. Me­tho­den zur För­de­rung der Mehr­spra­chig­keit in Ki­Tas seien das Vor­le­sen (las­sen) von mehr­spra­chi­gen Mär­chen, Be­grüßungs­ze­re­mo­nien in meh­re­ren Spra­chen so­wie mehr­spra­chige Ver­an­stal­tun­gen für El­tern, so die Re­fe­ren­tin. Auch in den Fol­ge­jah­ren, in der Schu­le, soll­ten Kin­der und Ju­gend­li­che er­mu­tigt wer­den, ihre Fa­mi­li­en­spra­che zu spre­chen. "­Dies gibt ih­nen nicht nur emo­tio­na­len Halt, Kennt­nisse und re­gel­mäßi­ges Spre­chen in der Fa­mi­li­en­spra­che wir­ken sich auch er­wie­se­ner­maßen auf das Er­ler­nen der deut­schen Spra­che aus­", wie Dr. Put­jata be­ton­te. Zu­dem plä­dierte sie für eine sen­si­blere Be­griff­lich­keit, es gehe nicht um "­mo­no­lin­gual", "­bi­li­ni­gual" oder "mu­lit­lin­gual", viel pas­sen­der sei der Be­griff "hap­py­lin­gual". "­Mehr­spra­chig­keit ist ein wich­ti­ges Bil­dungs­ziel, doch er­for­dert es einen großen po­li­ti­schen Ide­en­reich­tum, da­mit die vie­len Spra­chen Eu­ro­pas le­ben­dig blei­ben kön­nen", be­tonte Bir­git Ess­ling, Lei­te­rin des Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trums des Krei­ses Lip­pe. Wenn diese Spra­chen nur noch in der Frei­zeit ge­spro­chen wür­den und im of­fi­zi­el­len Sprach­ge­brauch aus­sch­ließ­lich eng­lisch ge­spro­chen wür­de, wäre das ein Kul­tur­ver­lust, der in kras­sem Wi­der­spruch zu den Wer­ten der Eu­ropäi­schen Union ste­he.

vom 06.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49A

