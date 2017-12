Forderungen verjähren

Kreis Lip­pe. "Viele Schuld­ner fie­bern dem Jah­res­wech­sel ent­ge­gen, denn mit Be­ginn des neuen Jah­res ver­jähren zahl­rei­che Ver­bind­lich­kei­ten", so Svenja Jo­chens, Jus­ti­tia­rin der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe). Die re­gel­mäßige Ver­jährungs­frist be­ginnt da­bei am Ende des Jah­res, in dem der Zah­lungs­an­spruch ent­stan­den ist. Ob die an­ge­mahn­ten For­de­run­gen ver­jährt sind, er­rech­net sich wie folgt: Stammt die For­der ung bei­spiels­weise aus dem Jahre 2014, be­gann die Frist mit dem 01.01.2015 und en­det so­mit am 31.12.2017. Da die Be­rech­nung des Ver­jährungs­ter­mins im Ein­zel­fall schwie­rig sein kann, emp­fiehlt die IHK Lip­pe, sich im Zwei­fels­fall be­ra­ten zu las­sen. Aus­künfte er­teilt Svenja Jo­chens un­ter r (05231) 7601-43 oder per E-Mail un­ter "­jo­chens@­det­mol­d.ih­k.­de".

vom 06.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49A

Drucken | Versenden