ADAC schließt früher

Det­mold. We­gen ei­ner Be­triebs­ver­samm­lung wird die ADAC-Ge­schäfts­stelle an der Pau­li­nen­straße 64 am heu­ti­gen Mitt­woch (6. De­zem­ber) schon ab 13 Uhr ge­schlos­sen. Te­le­fo­nisch ist der ADAC-Ser­vice aber von Mon­tag bis Samtag von 8 bis 20 Uhr un­ter der Num­mer 0 800 5 10 11 12 zu er­rei­chen. Auch die Te­le­fone der ADAC-Pan­nen­hilfe sind un­ter 0 180 2 22 22 22 oder per Handy un­ter 22 22 22 (ohne Vor­wahl aus al­len Net­zen) rund um die Uhr be­setzt.

vom 06.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49A

