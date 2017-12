70 Jahre in NRW

Finale bei der Lippischen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Eine vom Lan­des­ver­band Lippe in­iti­ierte Wan­deraus­stel­lung hat in die­sem Jahr an den An­schluss Lip­pes an das Bun­des­land Nord­rhein-West­fa­len vor 70 Jah­ren er­in­nert. Nach ih­rer ers­ten Sta­tion im Düs­sel­dor­fer Land­tag und wei­te­ren Aus­stel­lungs­or­ten in Lippe (Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold, Kur­gast­zen­trum Bad Mein­berg, Rat­haus Lemgo und Rat­haus Bad Sal­zu­flen), ist die Prä­sen­ta­tion nun seit Mon­tag, dem 4. De­zem­ber am sieb­ten und fi­na­len Ort – im Haupt­haus der Lip­pi­schen Lan­des-Brand­ver­si­che­rung in Det­mold – zu se­hen. Die Aus­stel­lung wurde von Dr. Her­mann Nie­buhr, ehe­ma­li­ger Lei­ter des Lan­des­ar­chivs Nord­rhein-West­fa­len, Ab­tei­lung Ost­west­fa­len-Lip­pe, kon­zi­piert. Un­ter­stützt wurde er von Dr. Mi­chael Zel­le, Lei­ter des Lip­pi­schen Lan­des­mu­se­ums Det­mold. Fi­nan­ziert wurde die Aus­stel­lung ü­ber Spon­so­ren­gel­der der Lip­pi­schen Lan­des-Brand­ver­si­che­rung. Die Me­dia­Werk­statt aus Lemgo ü­ber­nahm die Ge­stal­tung und Pro­duk­tion der Aus­stel­lung. "­Die Ko­ope­ra­tion bei die­sem Pro­jekt ist ein schö­ner Be­leg für die Ver­bun­den­heit zwi­schen dem Lan­des­ver­band Lippe und der Lip­pi­schen Lan­des-Brand­ver­si­che­rungs­an­stalt, und der Ver­bun­den­heit bei­der Part­ner zur tra­di­ti­ons­rei­chen Ge­schichte un­se­rer Re­gion und un­se­rer Hei­mat Lip­pe. Beide – der Lan­des­ver­band Lippe und die Lip­pi­sche Lan­des Brand­ver­si­che­rungs­an­stalt – sind So­litäre, beide sind ty­pisch lip­pisch.", so Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann, Die Aus­stel­lung "70 Jahre Lippe in Nord­rhein-West­fa­len" ist im Haupt­haus der Lip­pi­schen Lan­des-Brand­ver­si­che­rung an der Si­mon-Au­gust-Straße 2 in Det­mold bis zum 22.­De­zem­ber, mon­tags bis don­ners­tags von 8 bis 17 Uhr so­wie frei­tags von 8 bis 16 Uhr zu se­hen.

vom 06.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49A

