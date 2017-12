Nostalgische Weihnachten um 1900 erleben

LWL-Freilichtmuseum erleuchtet im weihnachtlichen Glanz

Det­mold (js). Es ist stock­dun­kel, die Ein­gangs­pforte des Frei­licht­mu­se­ums ist be­leuch­tet. Fa­ckeln wei­sen den Weg ü­ber das his­to­ri­sche Areal zum Pa­der­bor­ner Dorf. Mit je­dem Schritt vor­aus sind die Klänge weih­nacht­li­cher Mu­sik deut­li­cher zu hören, der Duft nach Glühwein, Man­deln, Ge­bäck und Grill­gut in­ten­si­ver zu spüren. So wer­den die Be­su­cher auch in die­sem Jahr vom 8. bis 10 De­zem­ber die be­son­dere At­mo­s­phäre des Det­mol­der Mu­se­ums­ad­vents er­le­ben, der auch in sei­ner 13. Auf­lage an Charme nichts ver­lo­ren hat und sich in den Jah­ren zu ei­nem wah­ren Be­su­cher­ma­gnet ent­wi­ckelt hat. Rund 20.000 Be­su­cher er­war­tet der gast­ge­bende Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lippe am kom­men­den Wo­chen­en­de.

Im Mit­tel­punkt des dies­jäh­ri­gen Mu­se­ums­ad­vent steht die Frage wie die Men­schen um 1900 Weih­nach­ten ge­fei­ert ha­ben. "­Die Ge­schenke wa­ren bei­spiels­weise deut­lich be­schei­de­ner. Zu­dem hat sich der Hei­lige Abend als Zeit­punkt der Ge­schenkü­ber­gabe erst um 1900 eta­blier­t", er­klärt LWL-Kul­tur­de­zer­nen­tin Dr. Bar­bara Rü­schoff-Par­zin­ger. Mit Po­sau­nen­klän­gen, Mär­chen­vor­führun­gen, Hand­werks­vor­führun­gen und Ma­rio­net­ten- und Pup­pen­thea­ter er­war­tet die Be­su­cher ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Ab­ge­run­dete wird das ganze durch nach his­to­ri­schem Vor­bild ein­ge­rich­tete Weih­nachts­stu­ben und ei­ner klei­nen Son­deraus­stel­lung, die sich dem Thema "Weih­nach­ten für Kin­der" wid­met. "Da­mit knüp­fen wir an un­ser The­men­jahr 2017 an, in dem wir die Kind­heit und ihre Ver­än­de­run­gen im 20. Jahr­hun­dert in den Mit­tel­punkt gerückt ha­ben", sagt LWL-Mu­se­ums­di­rek­tor Prof. Dr. Jan Cars­ten­sen. Die Be­su­cher kön­nen in der Aus­stel­lung bei­spiels­weise se­hen, wel­cher Schmuck um 1900 den Tan­nen­baum zier­te, wie sich der Ad­vents­ka­len­der ent­wi­ckelt hat oder was früher im Ge­gen­satz zu heute auf den Wunsch­zet­teln stand. "Alle The­men ha­ben einen kind­li­chen Be­zug, schließ­lich hat Weih­nach­ten vor al­lem für Kin­der eine be­son­dere Be­deu­tung", so die Aus­stel­lungs­ku­ra­to­rin Lisa-Ma­rie Nie­mann. Da auch Tra­di­tio­nen wie das ge­mein­same Bas­teln schon früher zur Vor­be­rei­tung auf Weih­nach­ten gehör­ten, ha­ben die klei­nen und großen Mu­se­ums­be­su­cher beim Mu­se­ums­ad­vent die Ge­le­gen­heit, Weih­nacht­li­ches aus Stroh, Filz, Pa­pier, Stoff oder Ton zu bas­teln. Im stim­mungs­voll er­leuch­te­ten Pa­der­bor­ner Dorf bie­ten die Aus­stel­ler in den Ad­vents­bu­den rund um den Dorf­teich und in den his­to­ri­schen Häu­sern von Hand ge­fer­tigte Wa­ren an. Auch für das leib­li­che Wohl ist für die Be­su­cher bes­tens ge­sorgt. Der Mu­se­ums­ad­vent ist geöff­net am Frei­tag und Sams­tag zwi­schen 14 und 21 Uhr und Sonn­tag von 11 bis 19 Uhr. Der Ein­tritt kos­tet für Er­wach­sene 8 Eu­ro, für Kin­der 2 Euro - Kin­der un­ter 6 Jah­ren sind frei. Wer be­quem zum Mu­se­ums­ad­vent an­rei­sen möch­te, sollte mit den Bus­sen der Stadt­ver­kehr Det­mold GmbH (SVD) fah­ren. Dort kön­nen be­reits Ein­tritts­kar­ten für den Mu­se­ums­ad­vent gelöst wer­den, die gleich­zei­tig als Fahr­schein gel­ten. Zu­dem ist zu­sätz­lich ein Pen­del­bus ein­ge­rich­tet, der vom Bahn­hof und den großen Park­plät­zen der In­nen­stadt mit der Auf­schrift "Mu­se­ums­ad­vent" di­rekt zum Hauptein­gang des LWL-Frei­licht­mu­se­ums fährt.

vom 06.12.2017 | Ausgabe-Nr. 49A

Drucken | Versenden