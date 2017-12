Eine Künstlerin mit Inspiration

Elbrinxerin Gertraud Heidrich organisiert ihre 10. Ausstellung zu Hause

El­brin­xen (af­k). "Natür­lich - ab­strak­t" ist der Ti­tel ei­ner zweitä­gi­gen Aus­stel­lung der El­brinxer Ma­le­rin Ger­traud Hei­d­rich. Der Ti­tel ist Pro­gramm: Rund 70 Bil­der in zahl­rei­chen Mal­tech­ni­ken wird die Künst­le­rin in ih­rem Haus in der Straße "Vor dem Berge 17" in El­brin­xen am ers­ten Ad­vent­wo­chen­ende des 2./3. De­zem­ber in der Zeit von 11 bis 18 Uhr für die Öf­fent­lich­keit prä­sen­tie­ren.

"­So­lange ich den­ken kann, male ich", erzählt Ger­traud Hei­d­rich und er­in­nert sich an ihre Kind­heit, an ihre Schul­zeit und an ihr Lehr­amts­stu­dium für Kuns­t­er­zie­hung und stellt bis heute fest: "­Ma­len war und ist für mich In­spi­ra­tion, In­tui­tion und Fas­zi­na­tion zu­gleich." Was die heute 75jäh­rige zunächst als Au­to­di­dak­tin be­gann, be­kam später dann durch Aqua­rell- Öl- Mal­kurse an der Volks­hoch­schule Höx­ter auch fach­li­chen Hin­ter­grund und Struk­tur. Und da­bei war sie nie auf eine Tech­nik fi­xiert. Ob Acryl, Öl, Aqua­rell oder Sei­den­ma­le­rei – al­les wird von ihr bis heute ein­ge­setzt. "Ich be­schäf­tige mich so­gar mit der Iko­nen­ma­le­rei. Hier reizte mich vor al­lem die Farb­ma­te­ri­al­zu­sam­men­stel­lung mit Ei und Alt­bier sehr." Als ihre Kin­der dann flügge wur­den, ver­an­stal­tete sie erste Aus­stel­lun­gen in Neu­haus im Sol­ling und ih­rem da­ma­li­gen Wohn­ort Höx­ter. Aber da­mit gab sich Ger­traud Hei­d­rich nicht zu­frie­den: Nach ih­rem Um­zug nach El­brin­xen bil­dete sie sich in der Schwa­len­ber­ger Som­mer­aka­de­mie wei­ter. Bei Pa­wel Rich­ter fand sie auch Zu­gang zur ab­strak­ten Ma­le­rei. Seit 2003 folg­ten dann häu­fi­ger Teil­nah­men am "Of­fe­nen Ate­lier". Sie be­tei­ligte sich an Aus­stel­lun­gen im Det­mol­der Kreis, und ge­mein­sam mit zwei wei­tere El­brinxer Künst­le­rin­nen im Kul­tur­zen­trum des Dor­fes, in der Markt­scheu­ne. Zu­dem ver­an­stal­tete sie auch im ei­ge­nen Wohn­haus Ein­zelaus­stel­lun­gen in der so­ge­nann­ten "Trep­pen­ga­le­rie"– in die­sem Jahr zum 10. Mal. ­Die un­er­schöpfli­chen Mög­lich­kei­ten, die die Ma­le­rei bie­tet, ha­ben Ger­traud Hei­d­rich von je­her fas­zi­niert. Ih­ren Stil be­zeich­net sie selbst als "rea­lis­tisch bis ex­pres­si­v". "Da­bei macht mir Ac­tion­pain­ting zur Zeit große Freu­de", ge­steht sie. "­Mit den Far­ben zu spie­len be­seelt mich." Reiz­voll sei es für sie auch mit­un­ter­schied­li­chen Ma­te­ria­lien zu ar­bei­ten. Beim Mo­tiv ist sie häu­fig selbst ü­ber­rascht: "Oft ent­wi­ckelt sich ein Bild erst während des Mal­pro­zes­ses. Nicht sel­ten setze ich auch mal die Fin­ger ein." Die Aus­stel­lung am kom­men­den Wo­chen­ende wird einen Quer­schnitt durch die Ar­bei­ten der Ger­traud Hei­d­rich zei­gen. Der Ein­tritt ist frei.

vom 02.12.2017 | Ausgabe-Nr. 48B

Drucken | Versenden