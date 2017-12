Pünktlichkeit erspart Ordnungsgeld

IHK Lippe weist auf die Offenlegungspflicht für Jahresabschlüsse hin

Kreisa Lip­pe. Ka­pi­tal­ge­sell­schaf­ten müs­sen spätes­tens zum Jah­res­ende 2017 ih­ren Jah­res­ab­schluss für das Ge­schäfts­jahr 2016 of­fen­le­gen. Die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold ver­weist in die­sem Zu­sam­men­hang auf eine wich­tige ge­setz­li­che Neue­rung. "­Die Of­fen­le­gung", in­for­miert IHK-Mit­ar­bei­ter Frank Lum­ma, "­be­zieht sich nur noch auf den fest­ge­stell­ten oder ge­bil­lig­ten Jah­res­ab­schluss." Es sei nicht mehr zuläs­sig, zum Zwe­cke der Frist­wah­rung un­ge­prüfte Jah­res­ab­schlüsse ein­zu­rei­chen. Der Kreis der of­fen­le­gungs­pflich­ti­gen Un­ter­neh­men um­fasst ne­ben Ka­pi­tal­ge­sell­schaf­ten auch Per­so­nen­han­dels­ge­sell­schaf­ten, in de­nen keine natür­li­che Per­son per­sön­lich haf­tet, zum Bei­spiel die GmbH & Co. KG. "­Die Pflicht zur Of­fen­le­gung der Jah­res­ab­schlüs­se", er­läu­tert Lum­ma, "ist da­mit die Kehrseite der Haf­tungs­be­schrän­kung." Ge­schäfts­part­ner und Gläu­bi­ger sol­len in die Lage ver­setzt wer­den, sich ü­ber die wirt­schaft­li­chen Ver­hält­nisse des Un­ter­neh­mens zu in­for­mie­ren.

Der Jah­res­ab­schluss ist in elek­tro­ni­scher Form beim Bun­des­an­zei­ger ein­zu­rei­chen. Bei Frist­ver­säum­nis lei­tet das Bun­des­amt für Jus­tiz ein Ord­nungs­geld­ver­fah­ren ein. Da­bei wer­den Buß­gel­der in Höhe von min­des­tens 2.500 Euro zunächst an­ge­droht und bei Ver­let­zung der mit der An­dro­hung ge­setz­ten Nach­frist ver­hängt. An­sprech­part­ner in der IHK Lippe ist Frank Lumma un­ter (05231) 7601-28.

vom 02.12.2017 | Ausgabe-Nr. 48B

