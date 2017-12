Auf dem Weg zum neuen Urban-Land

Annette Nothnagel wird ”Regionale"-Managerin in Ostwestfalen-Lippe

Bie­le­feld/­Kreis Lip­pe. An­nette Noth­na­gel ü­ber­nimmt ab dem 1. Ja­nuar 2018 die Po­si­tion der ”Re­gio­na­le"-Ma­na­ge­rin bei der OWL GmbH. Als Kopf ei­nes klei­nen Teams wird sie die Um­set­zung der ”Re­gio­na­le" 2022 in OWL lei­ten. "In den nächs­ten fünf Jah­ren wol­len wir ein kom­ple­xes In­fra­struk­tur­pro­gramm für OWL um­set­zen und 2022 her­aus­ra­gende Pro­jekte prä­sen­tie­ren, die für die Zu­kunft un­se­rer Re­gion wich­tig sind und den Men­schen in OWL gute Be­din­gun­gen zum Le­ben und Ar­bei­ten ga­ran­tie­ren. Wir freuen uns, dass wir mit An­nette Noth­na­gel jetzt eine er­fah­rene Per­sön­lich­keit für die ”Re­gio­na­le"-Um­set­zung ge­won­nen ha­ben", be­tont Her­bert We­ber, Ge­schäfts­füh­rer der OWL GmbH.

An­nette Noth­na­gel (56) bringt beste Vor­aus­set­zun­gen für die Auf­gabe mit. Die ge­lernte Di­plom-In­ge­nieu­rin und As­ses­so­rin der Lan­des­pflege lei­tet bei der Ber­gi­schen Struk­tur- und Wirt­schafts­för­de­rungs­ge­sell­schaft in So­lin­gen als Pro­ku­ris­tin das Team Struk­tur­för­de­rung und re­gio­nale Ent­wick­lung. Dort hat sie be­reits bei der Um­set­zung der ”Re­gio­na­le" 2006 mit­ge­ar­bei­tet. Zu­vor hatte An­nette Noth­na­gel bei der In­ter­na­tio­na­len Bau­aus­stel­lung Em­scher­Park Er­fah­run­gen ge­sam­melt. Un­ter der Ü­ber­schrift "Wir ge­stal­ten das neue Ur­ban Lan­d" ist es der An­satz der ”Re­gio­na­le" 2022, die Le­bens­be­din­gun­gen und Le­bens­qua­lität in der gan­zen Re­gion auf ho­hem Ni­veau si­cher­zu­stel­len und Fach­kräf­ten ein Zu­hause zu bie­ten. Das neue Ur­ban-Land steht für ein neues Mo­dell der Be­zie­hun­gen zwi­schen Stadt und Land. In den vier The­men­fel­dern "­Mit­tel­stan­d", "­Mo­bi­lität", "In­ter­kom­mu­nale Zu­sam­men­ar­beit" und "­Sied­lungs­ent­wick­lung" sol­len qua­li­fi­zierte Pro­jekte um­ge­setzt wer­den. Mit der in­halt­li­chen Ar­beit der Ent­wick­lung von Pro­jek­ten soll im nächs­ten Jahr be­gon­nen wer­den. Die OWL GmbH baut der­zeit Struk­tu­ren für das Ma­na­ge­ment der ”Re­gio­na­le" auf. Ziel ist es, po­ten­zi­el­len Pro­jekt­trä­gern wie Städ­ten und Ge­mein­den op­ti­male Un­ter­stüt­zung zu ge­ben. Auf­gabe des Ma­na­ge­ments wird es sein, das ge­samte Pro­gramm zu ko­or­di­nie­ren und die Er­geb­nisse im Jahr 2022 zu prä­sen­tie­ren. Eine wich­tige Rolle wird da­bei ein so­ge­nann­tes "Ur­ban-Land-Board" ha­ben, das die stra­te­gi­sche Führung des Pro­zes­ses ü­ber­nimmt und ”Re­gio­na­le"-Pro­jekte aus­wählt.

vom 02.12.2017 | Ausgabe-Nr. 48B

