Studieren und Leben in Deutschland

Evangelische Studentengemeinde organisierte Informations-Seminar

Kreis Lip­pe/Lem­go. Für in­ter­na­tio­nale Stu­den­ten ist das Le­ben in Deutsch­land nicht im­mer ein­fach zu be­wäl­ti­gen. Kran­ken­ver­si­che­rung, Haft­pflicht­ver­si­che­rung, Miet­ver­trä­ge, Han­dy­ver­träge und die Job­su­che, um das Stu­dium zu fi­nan­zie­ren, be­rei­ten be­son­ders zu Be­ginn des Stu­di­ums große Schwie­rig­kei­ten. In ei­nem Se­mi­nar "­Stu­die­ren und Le­ben in Deutsch­lan­d" der Evan­ge­li­schen Stu­den­ten­ge­meinde (ESG) Det­mol­d/Lemgo gab es In­for­ma­tio­nen für in­ter­na­tio­nale Stu­die­rende der Hoch­schu­len in OWL.

Hoch­schul­pfar­re­rin Dr. Ka­tha­rina Kleine Ven­ne­ka­te: "Ich weiß aus vie­len Be­ra­tungs­ge­sprächen mit den in­ter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den, dass sie in sehr schwie­rige fi­nan­zi­elle Si­tua­tio­nen kom­men kön­nen, weil ih­nen das Wis­sen ü­ber das Le­ben in Deutsch­land fehlt. Des­halb ha­ben wir von der ESG die­ses Se­mi­nar im Ge­mein­de­haus St. Ni­co­lai als Ein­stieg und als Grund­in­for­ma­tion für die Stu­den­ten an­ge­bo­ten." So gab es zum Bei­spiel auch In­for­ma­tio­nen von Chris­tian Dier­mayer, Lei­ter des Ev. Al­ten­zen­trums am Schloss in Lemgo und Mit­glied im Ro­tary Club Lemgo-Han­se. Als Per­so­nal­ver­ant­wort­li­cher prä­sen­tierte er kennt­nis­reich die wich­ti­gen De­tails beim Schrei­ben von Be­wer­bun­gen, für die Vor­be­rei­tung auf ein Be­wer­bungs­ge­spräch und die Prä­sen­ta­tion des Be­wer­bers in ei­nem Ge­spräch. Klei­dung, Mi­mik und Ges­tik, Ge­schlech­ter­rol­len in Be­wer­bungs­ge­sprächen und vie­les mehr wur­den the­ma­ti­siert. Dr. Kleine Ven­ne­ka­te: "­Die Stu­den­ten ha­ben diese Hin­weise als sehr hilf­reich emp­fun­den".

vom 02.12.2017 | Ausgabe-Nr. 48B

