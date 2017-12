So lange wie möglich zu Hause bleiben

Ratsuchende finden Hilfe im Pflegestützpunkt in Oerlinghausen

Kreis Lip­pe/Oer­ling­hau­sen. Wer pfle­ge­be­dürf­tig wird oder eine pfle­ge­be­dürf­tige Per­son be­treuen muss, steht oft vor vie­len Fra­gen: Was gilt es in Hin­blick auf recht­li­che oder fi­nan­zi­elle Aspekte zu berück­sich­ti­gen, wel­che An­ge­bote zur Pflege gibt es ü­ber­haupt und wel­che da­von sind im Ein­zel­fall sinn­voll? Mit dem Pfle­ge­stütz­punkt bie­tet der Kreis Lippe ge­mein­sam mit den Pflege- und Kran­ken­kas­sen an acht Stand­orten im ge­sam­ten Kreis­ge­biet eine pro­fes­sio­nelle und neu­trale Hilfe für Be­trof­fene an. Ex­em­pla­risch am Bei­spiel Oer­ling­hau­sen, wo es seit Juli 2017 einen ei­ge­nen Be­ra­tungs­stand­ort gibt, ha­ben Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker und die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Pfle­ge­stütz­punkts jetzt das um­fang­rei­che An­ge­bot vor­ge­stellt.

So un­ter­schied­lich die Men­schen sind, so un­ter­schied­lich sind die Be­ra­tungs­si­tua­tio­nen. Es kom­men rat­su­chende An­gehö­rige von Men­schen, die sich plötz­lich in ei­ner aku­ten Pfle­ge­si­tua­tion wie­der­fin­den, es kom­men Men­schen, die eine schlei­chende Ver­schlech­te­rung und eine zu­neh­mende Hil­fe­be­dürf­tig­keit von na­hen Men­schen er­ken­nen und täg­lich am Rande ih­rer Kräfte An­gehö­rige ver­sor­gen. In Oer­ling­hau­sen ist be­reits nach we­ni­gen Mo­na­ten er­kenn­bar: Die 14-tä­gige Sprech­stunde wird gut von den Bür­gern vor Ort an­ge­nom­men. "Viele schät­zen die Be­ra­tung ‚auf kur­zem Weg‘. Der Ser­vice spart Zeit und ent­las­tet die pfle­gen­den An­gehö­ri­gen spür­bar – ein Ziel, das sich auch in un­se­rem Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 wie­der­fin­det. Eine flächen­de­ckende Un­ter­stüt­zung, wie sie es nun in Lippe gibt, ist be­son­ders für äl­tere und kör­per­lich ein­ge­schränkte Men­schen ein großer Mehr­wer­t", be­tont der Land­rat. Auch Dirk Be­cker schätzt und un­ter­stützt das neue An­ge­bot in der Berg­stadt: "­Der Wunsch vie­ler Men­schen, mög­lichst lange im ver­trau­ten Um­feld der ei­ge­nen vier Wände alt wer­den zu dür­fen, wird oft­mals durch eine dro­hende oder be­reits ein­ge­tre­tene Pfle­ge­be­dürf­tig­keit be­droht. Diese be­deu­tet aber nicht nur für die be­trof­fene Per­son eine er­heb­li­che Ein­schrän­kung, son­dern auch für die Fa­mi­lie und den Freun­des­kreis. Ich bin da­her dem Land­rat und dem Kreis Lippe sehr dank­bar, dass mit der Er­rich­tung des Pfle­ge­stütz­punk­tes in Oer­ling­hau­sen eine kom­pe­tente An­lauf­stelle für Be­trof­fene und rat­su­chende An­gehö­rige an­ge­bo­ten wird". Die Pfle­ge­be­ra­te­rin­nen Anja Dü­vel-We­dek und Do­ris Drei­mann-Kehde ken­nen die Ängste der Men­schen, die zu ih­nen in die Be­ra­tung kom­men: "Viele wis­sen erst­mal nicht, wie es wei­ter­ge­hen soll und ha­ben Angst, dass die ganze Fa­mi­lie un­ter der neuen Si­tua­tion lei­det". So kam ein Ehe­paar in die Sprech­stun­de, weil die Ehe­frau zu­neh­mende An­zei­chen von De­menz auf­wies und im­mer häu­fi­ger stürz­te. Das größte Be­stre­ben des Ehe­manns sei es ge­we­sen, seine Frau wei­ter­hin in den ei­ge­nen vier Wän­den zu ver­sor­gen und das ge­mein­same Le­ben zu ge­stal­ten. Er sei je­doch im­mer mehr an seine Gren­zen ge­stoßen, da seine Ehe­frau sehr auf ihn fi­xiert ge­we­sen sei und er sie nicht al­lein hätte las­sen kön­nen. "Wir ha­ben Leis­tun­gen der Pfle­ge­ver­si­che­rung er­klärt und ü­ber Pfle­ge­geld ge­spro­chen. Der Mann wünschte sich Hilfe im Haus­halt. Ge­schulte Se­nio­ren­be­glei­ter spe­zi­ell für de­men­ti­ell be­trof­fene Men­schen wür­den hier wei­ter­hel­fen. Eine zeit­weise Be­treu­ung der Ehe­frau am Tag in ei­ner ent­spre­chen­den Ein­rich­tung könnte eine mög­li­che Ent­las­tung des Ehe­man­nes dar­stel­len. Auch Leis­tun­gen für Un­ter­kunft- und Ver­pfle­gungs­kos­ten könn­ten in An­spruch ge­nom­men wer­den", erzählt Do­ris Drei­mann-Keh­de. In wei­te­ren Be­ra­tungs­an­fra­gen gehe es häu­fig um Hil­fen, um den Haus­halt selbst wei­ter­zu­führen, Schwer­be­hin­de­rung, Voll­mach­ten, Pa­ti­en­ten­ver­fü­gun­gen, ge­setz­li­che Be­treu­un­gen, die Ver­ein­bar­keit von Pflege und Be­ruf, Schu­lun­gen und Vor­trä­ge. "­Zu­neh­mend kom­men auch Mi­gran­ten mit un­ter­schied­li­chen Sprach­kennt­nis­sen und Fa­mi­li­en­kon­stel­la­tio­nen zu un­s", weiß Anja Dü­vel-We­dek. All­ge­mein habe sich das Be­ra­tungs­an­ge­bot in Oer­ling­hau­sen in­zwi­schen be­währt und es sei zu er­war­ten, dass die Zahl der Rat­su­chen­den in Zu­kunft wei­ter zu­neh­men wird. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum um­fang­rei­chen An­ge­bot des Pfle­ge­stütz­punkts im Kreis Lip­pe, alle Kon­takt­da­ten für das ge-samte Kreis­ge­biet so­wie die Bro­schüre "Al­ter ak­ti­v" gibt es im In­ter­net un­ter ww­w.pfle­ges­tu­etz­punkt-lip­pe.de oder un­ter (0 52 31) 62 31 41. Die Pfle­ge­be­ra­tung in Oer­ling­hau­sen ist 14-tä­gig in den un­ge­ra­den Ka­len­der­wo­chen, diens­tags von 13 bis 16 Uhr in der Außen­stelle des Job­cen­ters Lippe am Rat­haus­platz 5 zu er­rei­chen.

