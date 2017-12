Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken

11.410 Personen ohne Arbeit – 3,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat

Kreis Lip­pe. Der Ar­beis­markt bleibt zeigt sich in Lippe auch wei­ter sta­bil. Ge­genü­ber dem Vor­mo­nat blieb die AR­beits­lo­sen­quote im No­vem­ber na­hezu un­ver­än­dert und liegt ak­tu­ell bei 6,2 Pro­zent. Fak­tisch be­deu­tet dies, dass in Lippe der­zeit 11.410 Frauen und Män­ner ohne Ar­beit sind. Ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat wird die Ent­wick­lung des Ar­beits­mark­tes deut­li­cher. In de­sem Zeit­raum re­du­ziere sich die Zahl der Ar­beits­lo­sen in Lippe um 453 Per­so­nen.

"­Der hei­mi­sche Ar­beits­markt zeigt sich ro­bust, so dass sich auch im No­vem­ber ein leich­ter Ab­bau der Ar­beits­lo­sig­keit voll­zog. Die Herbst­be­le­bung der Vor­mo­nate Sep­tem­ber und Ok­to­ber setzte sich im kli­ma­tisch mil­den No­vem­ber for­t", so Heinz Thie­le, Lei­ter der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur. "An­ge­sichts der Kauf­kraft im Land und der be­vor­ste­hen­den Weih­nachts­zeit ist zu er­war­ten, dass das Sai­son­ge­schäft im Ein­zel­han­del an­ge­kur­belt wird, und da­durch sai­sonale Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten ent­ste­hen, ins­be­son­dere im Be­reich Dienst­leis­tung und Ver­kauf." Trotz­dem wird es in den kom­men­den Win­ter­mo­na­ten er­fah­rungs­gemäß zu ei­ner leich­ten Zu­nahme der Ar­beits­lo­sig­keit durch die wit­te­rungs­ab­hän­gi­gen Bran­chen kom­men. Die Kurz­bi­lanz No­vem­ber des Agen­tur­chefs: "­Der lip­pi­sche Ar­beits­markt ent­wi­ckelte sich im lau­fen­den Mo­nat or­dent­lich, und im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat mit 3,8 Pro­zent we­ni­ger Ar­beits­lo­sen aus­ge­spro­chen gut." Im No­vem­ber mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.291 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.343 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im No­vem­ber bei 2.969 Frauen und Män­ner, das sind 21 Per­so­nen mehr als im Vor­mo­nat und 156 Men­schen we­ni­ger als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im No­vem­ber 8.441 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Mi­nus von 72 Per­so­nen ge­genü­ber Ok­to­ber. Im Ver­gleich zum No­vem­ber 2016 sind es 297 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt bei 1,6 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 4,6 Pro­zent. Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 84 Per­so­nen auf 1.241 junge Frauen und Män­ner ab. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 6,0 Pro­zent. Bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen stieg die Ar­beits­lo­sen­zahl im No­vem­ber ge­genü­ber Ok­to­ber um 26 Per­so­nen auf 3.145 Frauen und Män­ner. We­sent­lich deut­li­cher die Ver­än­de­rung zum Vor­jah­res­mo­nat: So fiel die Zahl der Äl­te­ren in Ar­beits­lo­sig­keit in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten um 116 Per­so­nen bzw. um 3,3 Pro­zent. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote be­trägt ak­tu­ell 5,3 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 19 Per­so­nen ab. Es sind 5.022 Men­schen lang­zeit­ar­beits­los. Im Ver­gleich zu No­vem­ber 2016 sind es deut­lich we­ni­ger Men­schen in Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit, und zwar 308 Frauen und Män­ner oder 5,8 Pro­zent. In den ein­zel­nen Dienst­stel­len des Agen­tur­be­zir­kes Det­mold stel­len sich die Ar­beits­lo­sen­quo­ten auf­stei­gend sor­tiert fol­gen­der­maßen dar: Ge­schäfts­stelle Lemgo (4,9 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Blom­berg (5,3 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Bad Sal­zu­flen (6,5 Pro­zent), Haupt­agen­tur Det­mold (7,1 Pro­zent). In al­len Re­gio­nen be­zie­hungs­weise Ge­schäfts­stel­len war im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat ein Rück­gang zu ver­zeich­nen. Be­son­ders po­si­tiv ist die Ent­wick­lung in Blom­berg, wo der Be­stand an Ar­beits­lo­sen ge­genü­ber No­vem­ber 2016 um 13 Pro­zent fiel. Dem ge­genü­ber steht die Ent­wick­lung in Det­mold mit ei­ner Ab­nahme von zwei Pro­zent.

vom 02.12.2017 | Ausgabe-Nr. 48B

