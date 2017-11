Feiner Witz und tiefer Sinn

Jüdische Märchen mit Paula Quast und Henry Altmann

Bad Sal­zu­flen (la). "­Fei­ner Witz und tiefer Sinn zeich­net jü­di­sche Mär­chen aus. In ih­nen ver­bin­den sich die Weis­heit und der Hu­mor die­ser Erzähl­tra­di­tion mit den Far­ben und der Fa­bu­lier­freude des Ori­ent­s", heißt es zu der Le­sung von und mit der Schau­spie­le­rin Paula Quast in Be­glei­tung des Mu­si­kers Henry Alt­mann. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Frei­tag, 1. De­zem­ber, um 19.30 Uhr im Kul­tur­zen­trum Gelbe Schule an der Mar­tin-Lu­ther-Straße statt. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 15 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Auch mit die­sem Pro­gramm ha­ben Paula Quast und Henry Alt­mann er­neut et­was Be­son­de­res er­schaf­fen. Mit ih­rer war­men, tie­fen Stimme und der kla­ren, ak­zen­tu­ier­ten Sprech­weise zieht Paula Quast Jung und Alt in ih­ren Bann. Henry Alt­manns mu­si­ka­li­sche Vir­tuo­sität und Ein­falls­reich­tum ge­stal­ten far­ben­rei­che Klang­tep­pi­che, die den Wor­ten Flü­gel ver­lei­hen. Ob ge­spannte Er­war­tung, be­frei­tes Schmun­zeln oder be­geis­ter­tes Stau­nen – al­les ist mög­lich und er­wünscht. "­Die Idee zu die­sem Pro­gramm ent­stand spon­tan", be­rich­tet Paula Quast, die bei ih­ren Re­cher­chen zu Ma­scha Kaléko und Hed­wig Lach­mann oft auch mit jü­di­schem Hu­mor in Berührung kam. "Ich mag die­ses Hin­ter­sin­nige ja sehr gern. Aber ich bin nun mal kein gu­ter Wit­zeerzäh­ler. Mär­chen da­ge­gen sind nur auf den ers­ten Blick ein­fach. Sie ha­ben im­mer mehr als eine Ebe­ne, die es her­aus­zu­ar­bei­ten gilt, und spe­zi­ell meine aus­ge­such­ten Mär­chen be­greife ich als Cha­rak­ter­stu­dien. Das reizte mich", erzählt die Schau­spie­le­rin. Paula Quast wurde in Ham­burg ge­bo­ren und ent­wi­ckelte schon früh eine tiefe Liebe zu Schau­spiel und Oper. Drei Jahre lang stu­dierte sie Schau­spiel, Atem­trai­ning und Sprech­tech­nik. Nach ur­sprüng­lich ei­ner ge­plan­ten Gast­spiel­rolle wurde sie für mehr als 100 Vor­stel­lun­gen für die In­sze­nie­rung von Chris­tine Brück­ners "Wenn du ge­re­det hät­test, Des­de­mo­na" ver­pflich­tet. Klei­nere Ar­bei­ten für Film und Fern­se­hen (un­ter an­de­rem "­Po­li­zei­ruf 110") und als Syn­chron­spre­che­rin folg­ten. Henry Alt­mann (Bass, Per­kus­sion, Man-do­lon­cel­lo, Kla­vier, Kom­po­si­tion): Der All­gäuer Nach­fahre franzö­si­scher Zi­geu­ner stu­dierte in Ham­burg und New York und lebte in Pa­ris und Dres­den, wo er für das Staats­thea­ter und das Fest­spiel­haus Hel­lerau spielte und kom­po­nier­te. Ne­ben Film­mu­sik und Thea­ter ste­hen Kom­po­si­tio­nen für die NDR-Big­band und ein Streich­quin­tett für das Pra­ger Tanz­fes­ti­val.

