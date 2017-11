Ausgezeichnete Förderung

Weidmüller für die Unterstützung des Ehrenamtes geehrt

Det­mol­d/Düs­sel­dorf. Feuer- und Ka­ta­stro­phen­schutz sind wei­test­ge­hend "Eh­ren­sa­che". Um die eh­ren­amt­li­chen Struk­tu­ren der Ret­ter und Hel­fer zu si­chern, be­darf es auch der Un­ter­stüt­zung hei­mi­scher Un­ter­neh­men. Für diese Un­ter­stüt­zung ist jetzt das Det­mol­der Un­ter­neh­men Weid­mül­ler aus­ge­zeich­net wor­den. Als eins von zehn Fir­men er­hielt das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men am 23. No­vem­ber aus den Hän­den von Her­bert Reul, In­nen­mi­nis­ter des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len, die För­der­pla­kette für Ar­beit­ge­ber in Nord­rhein-West­fa­len "Eh­ren­amt bei Feu­er­wehr und Ka­ta­stro­phen­schutz". Da­mit ehrt das Mi­nis­te­rium des In­nern des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len die her­aus­ra­gende Un­ter­stüt­zung der im Ka­ta­stro­phen­schutz und bei den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren eh­ren­amt­lich täti­gen Mit­ar­bei­ter. Für die Aus­zeich­nung vor­ge­schla­gen wurde Weid­mül­ler von der Feu­er­wehr Det­mold so­wie vom THW Orts­ver­band Det­mold. "Eh­ren­amt­li­che Mit­ar­bei­ter brin­gen viel Zeit und En­ga­ge­ment in die Ge­sell­schaft ein, ohne die viele Din­ge, die wir oft als selbst­ver­ständ­lich hin­neh­men, heute nicht mög­lich wären", ver­deut­licht An­dreas Uhlitz, Lei­ter Per­so­nal Grund­satz­fra­gen und zu­stän­dig für eh­ren­amt­lich tätige Mit­ar­bei­ter bei Weid­mül­ler.

Ge­rade im länd­lich ge­präg­ten Kreis Lippe sind ins­be­son­dere die Feu­er­weh­ren auf eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment und Un­ter­stüt­zung der Un­ter­neh­men an­ge­wie­sen, da alle Städte und Ge­mein­den im Kreis Lippe le­dig­lich ü­ber Frei­wil­lige Feu­er­weh­ren ver­fü­gen. Das weiß auch das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men Weid­mül­ler: "­Ne­ben den von uns in­iti­ier­ten Ak­ti­vitäten im Be­reich Eh­ren­amt un­ter­stüt­zen wir selbst­ver­ständ­lich auch un­sere Mit­ar­bei­ter, die sich eh­ren­amt­lich in Feu­er­weh­ren und an­de­ren Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen en­ga­gie­ren, denn ohne die Un­ter­stüt­zung sei­tens des Ar­beit­ge­bers ist die Aus­ü­bung ei­nes der­ar­ti­gen Eh­ren­amts oft­mals gar nicht mög­lich", so Uhlitz bei der Eh­rung. "A­ber auch die be­son­ders po­si­tive Be­wer­tung so­zia­len und eh­ren­amt­li­chen En­ga­ge­ments bei der Ein­stel­lung von Mit­ar­bei­tern ist Teil der Un­ter­stüt­zung". An der Preis­ver­lei­hung in Düs­sel­dorf nahm eben­falls Jens-Ul­rich Plö­ger, Lei­ter der Feu­er­wehr Det­mold so­wie Oli­ver Charles, Orts­be­auf­trag­ter des THW Orts­ver­ban­des Det­mold teil. Beide be­dank­ten sich eben­falls bei Weid­mül­ler für die pro­blem­lose Un­ter­stüt­zung des Un­ter­neh­mens. Knapp 100 der rund 1.850 An­ge­stell­ten am Det­mol­der Haupt­sitz sind bei ei­ner Feu­er­wehr oder ei­ner Or­ga­ni­sa­tion im Be­reich Ka­ta­stro­phen­schutz, wie zum Bei­spiel dem Tech­ni­schen Hilfs­werk oder dem Deut­schen Ro­ten Kreuz tätig. "Da­ne­ben er­mög­licht das Un­ter­neh­men auch Ü­bun­gen auf dem Werks­gelände und führt Brand­schutz­tage im Un­ter­neh­men durch­", er­klärt Weid­mül­ler Mit­ar­bei­ter Lars Topp, der ge­mein­sam mit Uhlitz als Ver­tre­ter der eh­ren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter die Aus­zeich­nung ent­ge­gen nahm. "Ohne die Un­ter­stüt­zung der vie­len Un­ter­neh­men wäre die Aus­ü­bung we­sent­lich schwie­ri­ger."

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

Drucken | Versenden