Mit Verantwortung wachsen

13 ehrenamtliche Jugendgruppenleiter erhalten Zertifikat

Kreis LIp­pe. Wie schaffe ich es, den Wech­sel vom Teil­neh­mer zum Lei­ter ei­ner Ju­gend­gruppe sinn­voll und er­folg­reich zu ge­stal­ten? Wor­auf muss ich ach­ten, wenn ich Ju­gend­grup­pen lei­ten möch­te? Und mit wel­chen Me­tho­den und An­sät­zen kann ich in Ju­gend­grup­pen ar­bei­ten? Die­sen und wei­te­ren Fra­gen sind jetzt ins­ge­samt 13 Eh­ren­amt­li­che aus der Kin­der- und Ju­gend­ar­beit im Rah­men der Aus­bil­dung zum Ju­gend­grup­pen­lei­ter nach­ge­gan­gen. Die Teil­neh­mer im Al­ter zwi­schen 14 und 23 Jah­ren er­hiel­ten ihre Zer­ti­fi­kate aus den Hän­den von Land­rat Dr. Axel Leh­mann und Dirk Pah­mei­er, Lei­ter der Fach­gruppe Ju­gend der Stadt La­ge. Sie dür­fen ab so­fort die so­ge­nannte Ju­gend­lei­ter­card, kurz "Ju­Lei­Ca", führen. Zu­sam­men mit ei­ner Erste-Hilfe-Aus­bil­dung be­rech­tigt sie junge Men­schen, die eh­ren­amt­lich in der ver­band­li­chen oder Of­fe­nen Kin­der- und Ju­gend­ar­beit tätig sind, ver­ant­wort­lich Auf­ga­ben in der Ju­gend­ar­beit zu ü­ber­neh­men.

"­Ge­rade für Ju­gend­li­che ist es oft eine tolle Er­fah­rung, sich eh­ren­amt­lich für an­dere ein­zu­set­zen. Sie leis­ten da­mit nicht nur einen wich­ti­gen Bei­trag für die Ge­mein­schaft, son­dern er­le­ben, dass sie ge­braucht und ernst ge­nom­men wer­den. Da­mit das Eh­ren­amt auch eine po­si­tive Er­fah­rung für sie bleibt, müs­sen wir sie be­glei­ten und un­ter­stüt­zen", er­klärte Land­rat l Leh­mann die In­ten­tion des Krei­ses, die Aus­bil­dung zum Ju­gend­grup­pen­lei­ter an­zu­bie­ten. Und so be­tonte auch eine 18-Jäh­rige Teil­neh­me­rin: "­Mein Eh­ren­amt in der Kin­der- und Ju­gend­ar­beit schafft es im­mer wie­der, dass ich ü­ber mich hin­aus wachse und selbst­si­che­rer wer­de. Die Grup­pen­lei­ter­aus­bil­dung ist da­bei ein wich­ti­ger Be­stand­teil". Die Aus­bil­dung fand be­reits zum drit­ten Mal als Ko­ope­ra­ti­ons­mo­dell zwi­schen dem Kreis Lippe und der Stadt Lage statt und wurde in den Räum­lich­kei­ten des Ju­gend- und Bil­dungs­zen­trums HoT am Wer­rean­ger der Stadt Lage durch­ge­führt. Er­gänzt wurde das ins­ge­samt 80-stün­dige Se­mi­nar durch eine ein­wöchige Block­ver­an­stal­tung in den Herbst­fe­rien mit Un­ter­stüt­zung des LWL-Ju­gend­hofs in Vlo­tho. Ei­nes der High­lights in die­sem Jahr war ein vom Lan­des­ju­gend­mi­nis­te­rium an­be­raum­ter und von der Ju­gend­för­de­rung in­iti­ier­ter Fach­aus­tausch zu dem Thema "Ju­gend­li­che Le­bens­wel­ten". Hier­bei konn­ten sich, ne­ben dem Mi­nis­te­ri­al­ver­tre­ter Uwe Schulz und De­le­gier­ten des Lip­pi­schen Ju­gend­fo­rums, erst­mals auch in­ter­es­sierte Ju­gend­grup­pen­lei­ter in die Dis­kus­sion mit ein­brin­gen. Die Ver­ant­wort­li­chen zei­gen sich zu­frie­den mit der Aus­bil­dung. Nicht nur sei die Ko­ope­ra­tion mit der Stadt Lage sehr er­folg­reich, auch die Aus­bil­dung an sich ist ein wert­vol­ler Be­stand­teil der Ju­gend­ar­beit: "Hier kom­men Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene frei­wil­lig zu­sam­men, um sich zu wich­ti­gen Grundt­he­men des so­zia­len Mit­ein­an­ders fort­zu­bil­den, mit ei­nem En­ga­ge­ment, das ih­res­glei­chen sucht. Was kann es Bes­se­res ge­ben?", sind sich Pe­tra Jür­gens und Ek­ke­hardt Loch aus der Ju­gend­för­de­rung des Krei­ses Lippe ei­nig.

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

