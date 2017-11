Kein "Weiter so"

Lippische SPD will keine große Koalition

Kreis Lip­pe. Nach den ge­schei­ter­ten "Ja­maika-Son­die­rungs­ge­sprächen" im Bund wird auch in Lippe ü­ber die Rolle und Ver­ant­wor­tung der So­zi­al­de­mo­kra­ten bei ei­ner mög­li­chen Re­gie­rungs­bil­dung dis­ku­tiert. Die lip­pi­sche Ba­sis hält da­bei an der un­mit­tel­bar nach der Wahl im Sep­tem­ber ge­trof­fe­nen Ent­schei­dung des Vor­sit­zen­den Mar­tin Schulz fest. Eine große Ko­ali­tion kommt dfür die lip­pi­schen So­zi­al­de­mo­kra­ten mehr­heit­lich nicht in Fra­ge. "Im­mer­hin hatte diese Par­tei­en­kon­stel­la­tion 14 Pro­zent­punkte ver­lo­ren. Of­fen­sicht­lich wird sie von der Mehr­heit der Be­völ­ke­rung nicht ge­wünscht. Im Ge­gen­teil. Ein Zu­kleis­tern der po­li­ti­schen Ge­gensätze der Volks­par­teien hat zu ei­ner Stär­kung der Rän­der des po­li­ti­schen Spek­trums ge­führ­t" er­klärt die lip­pi­sche Kreis­vor­sit­zende und Land­tags­ab­ge­ord­nete El­len Stock nach ei­ner Klau­sur­ta­gung des Kreis­vor­stan­des der SPD. Un­ter der Führung der Bun­des­kanz­le­rin wurde fast sechs Wo­chen um eine schwarz-gelb-grüne Re­gie­rungs­bil­dung ver­han­delt, um am Ende ein Schei­tern fest­zu­stel­len. "Das Er­geb­nis ist für un­ser Land ein­zig­ar­tig. Wir ver­ste­hen die ak­tu­elle schwie­rige La­ge. Für Schnell­schüsse be­steht al­ler­dings kein An­lass. Wir ha­ben eine ge­schäfts­führende Re­gie­rung, die wei­ter ar­bei­tet und die ge­setz­ge­ben­den In­sti­tu­tio­nen sind wei­ter hand­lungs­fähig", so Stock wei­ter. Zur­zeit sei es die Auf­gabe des Bun­desprä­si­den­ten und des Bun­des­ta­ges, Mög­lich­kei­ten aus­zu­lo­ten. Für die SPD hät­ten die Par­tei­mit­glie­der das letzte Wort. Eine Ver­län­ge­rung der GroKo schließe die lip­pi­sche SPD wei­ter­hin aus. "Alle an­de­ren Mög­lich­kei­ten wie zum Bei­spiel Min­der­hei­ten­re­gie­rung, To­le­rie­rung, The­men­bünd­nis, etc. müs­sen zunächst ge­prüft wer­den. Neu­wah­len bie­ten für die lip­pi­sche SPD der­zeit keine Lö­sung" so Stock.

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

