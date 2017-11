Vom Klimagipfel in Bonn nach Lippe

Wissenschaftler aus Taiwan besuchen Forstabteilung des Landesverbandes Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zwei Wo­chen lang dis­ku­tier­ten Po­li­ti­ker und Wis­sen­schaft­ler aus zahl­rei­chen Län­dern der Erde beim beim KLi­ma­gip­fel in Bonn ü­ber die Pro­ble­ma­tik des Kli­ma­wan­dels. Drei Mit­ar­bei­ter des Forst­li­chen For­schungs­In­sti­tuts aus Tai­peh (Tai­wan Fo­re­stry Re­se­arch In­sti­tute / TFRI) nutz­ten die Ge­le­gen­heit, nach ih­ren Ter­mi­nen in Bonn wei­ter nach Ost­west­fa­len-Lippe zu rei­sen. Dr. Ji­unn­Cheng Lin, Lei­ter der Ab­tei­lung für For­stö­ko­no­mie des TFRI, Dr. Yu­Jen Lin, Wis­sen­schaft­ler in der Ab­tei­lung für For­st­nut­zung, und Me­eiRu Jeng, Wis­sen­schaft­le­rin und EDV-Ex­per­tin in der Ab­tei­lung für tech­ni­schen Ser­vice, wa­ren für drei Tage in Lemgo und be­such­ten die For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­band Lip­pe.

"­Die Forst­flächen des Lan­des­ver­ban­des Lippe sind so groß und viel­fäl­tig, dass sie ört­lich sehr un­ter­schied­li­chen grundsätz­li­chen An­for­de­run­gen un­ter­lie­gen. Das reicht von Tou­ris­mus und Nah­er­ho­lung ü­ber den Na­tur­schutz bis hin zur wirt­schaft­li­chen Nut­zung von Holz. Gleich­zei­tig ist die Ver­wal­tung klein ge­nug, um die Ent­schei­dungs vor­gänge und Her­an­ge­hens­wei­sen ü­ber­schau­bar dar­stel­len zu kön­nen. Dies hat den Lan­des­ver­band Lippe für einen Be­such in­ter­essant ge­macht", so Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann bei ih­rer Be­grüßung der Wis­sen schaft­ler im Schloss Bra­ke. Ent­spre­chend viel­fäl­tig wa­ren die Ex­kur­si­ons­punk­te. Ein Bei­spiel für eine neue Art der Nut­zung von Wald durch die Ge­sell­schaft bot der Fried­wald Kal­le­tal. Fried­wald­förs­ter Det­lev Dohm er­läu­terte das Kon­zept und die für solch eine Nut­zung zu er­fül­len­den be­son­de­ren An­for­de­run­gen. Im Na­tur­schutz­ge­biet Ex­t­ern­steine in­for­mier­ten sich die Wis­sen­schaft­ler an­sch­ließend darü­ber, mit wel­chen Kon­zep­ten der Lan­des­ver­band Lippe ver­sucht, die recht un­ter­schied­li­chen An­sprüche ei­nes Tou­ris­mus­schwer­punk­tes mit jähr­lich rund 500.000 Be­su­che­rin­nen und Be­su­chern und die ei­nes hoch­wer­ti­gen Na­tur­schutz­ge­bie­tes mit Vor­kom­men vie­ler sel­te­ner Ar­ten in Ein­klang zu brin­gen. Vor dem Hin­ter­grund des lau­fen­den Kli­ma­gip­fels lag der Schwer­punkt der Führung durch die Forst­ver­wal­tung je­doch beim Um­gang mit dem Wald un­ter dem Ge­sichts­punkt des Kli­ma­wan­dels. Die stell­ver­tre­tende Lei­te­rin der For­st­ab­tei­lung, Su­sanne Hoff­mann, zeigte den Be­su­chern aus Tai­wan ver­schie­dene Wald­bil­der. An ih­nen er­läu terte sie, wel­che der Baumar­ten in den Fors­ten des Lan­des­ver­ban­des künf­tig ver­mut­lich eine größere Rolle spie len und wel­cher Um­gang mit Wald­bestän­den ge­plant ist, de­ren Baumar­ten ein zu­neh­mend tro­ckene­res und wär­me­res Klima nicht gut ver­tra­gen. Teil ih­rer Dar­stel­lun­gen wa­ren so­wohl die vom Lan­des­ver­band Lippe für die Ent­schei­dungs­fin­dung ver­wen­de­ten EDV und Kar­ten­sys­teme als auch die prak­ti­sche Hol­zern­te. "­Die Nut­zung von Holz ist ein wich­ti­ger Bei­trag zum Kli­ma­schutz", so Hoff­mann. "­Holz kann an­dere Werk­stoffe er­set­zen, bei de­ren Her­stel­lung größere Men­gen an CO2 in die At­mo­s­phäre ge­lan­gen wür­den." Am Nach­mit­tag ih­res letz­ten Be­suchs­ta­ges in Ost­west­fa­len-Lippe fuh­ren die Forst­wis­sen­schaft­ler aus Tai­wan nach Höx­ter. Hier tra­fen sie Dr. Nor­bert Asche vom Lan­des­be­trieb Wald und Holz NRW und Prof. Dr. Riedl von der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe. Dr. Asche stellte ein im Rah­men sei­ner Tätig­keit an der Hoch­schule Ost west­fa­len­Lippe er­ar­bei­te­tes Kon­zept vor, mit dem der Wert der Leis­tun­gen, die ein Wald etwa auf­grund sei­ner för­dern­den Wir­kung auf die Ge­sund­heit oder der Be­reit­stel­lung von sau­be­rem Trink­was­ser hat, her­ge­lei­tet wer den kann. Am Bei­spiel des "ö­ko­lo­gi­schen Fuß­ab­drucks der Holz­nut­zung" zeigte Dr. Asche, dass der­zeit in Nord rhein­West­fa­len der Holz­be­darf etwa vier Mal größer ist, als die Holz­pro­duk­tion. Er ver­deut­lichte eine sich dar­aus er­ge­bende Pro­ble­ma­tik mit den Wor­ten "­Holz­im­port nach hier be­deu­tet Ex­port von ne­ga­ti­ven Wir­kun­gen der Holz­nut­zung in an­dere Re­gio­nen." Auch die­ser Ge­sichts­punkt ist bei der Ab­wä­gung von Wald­nut­zungs­kon­zep­ten zu berück­sich­ti­gen.

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

Drucken | Versenden