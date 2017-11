Komplette Wertschöpfung im eigenen Haus

Spritzguss- und Metallbauunternehmen Oskar Lehmann erreicht das Finale beim Wettbewerb "Großer Preis des Mittelstandes"

Kreis Lip­pe. Der Er­folg ei­nes Un­ter­neh­mens ist nicht aus­sch­ließ­lich von be­triebs­wirt­schaft­li­chen Den­ken ge­prägt. Weit­sicht, in­no­va­ti­ves Han­deln, qua­li­fi­zier­tes und en­ga­gier­tes Per­so­nal, Vi­sio­nen, Wei­ter­bil­dung und Ent­wick­lung so­wie Fle­xi­bi­lität und Wert­schät­zung bil­den einen Ge­samt­kon­strukt, der weg­wei­send für die Zu­kunft ei­nes Be­trie­bes ist. Für ein sol­ches in­tak­tes Ge­samt­pa­ket ist das lip­pi­sche Spritz­guss- und Me­tall­bau­un­ter­neh­men "O­s­kar Leh­mann GmbH & Co. KG" gleich bei der ers­ten Teil­nahme am Wett­be­werb "­Großer Preis des MIt­tel­stan­des­" aus­ge­zeich­net wor­den. Die Blom­ber­ger Spe­zia­lis­ten wur­den von ei­ner Jury in den Kreis der Fi­na­lis­ten ge­wählt und in der nord­rhein-weest­fä­li­schen Lan­des­haupt­stadt Düs­sel­dorf ge­ehrt.

Die Teil­neh­mer des Wett­be­werbs "­Großer Preis des Mit­tel­stan­des­" re­prä­sen­tie­ren die bes­ten Teile des­sen, was so­ziale Markt­wirt­schaft aus­macht. Sie ste­hen für den dy­na­mi­schen, pro­duk­ti­ven, un­ver­zicht­ba­ren Kern deut­scher Ö­ko­no­mie. Die Os­kar Leh­mann GmbH & Co. KG gehört zu den Fi­na­lis­ten 2017. Das nord­rhein-west­fä­li­sche Spritz­guss- und Me­tall­bau­un­ter­neh­men wurde von der Jury aus­ge­wählt und er­hielt nun "eine Aus­zeich­nung ers­ter Güte", wie es die Prä­si­den­tin des Baye­ri­schen Land­tags Bar­bara Stamm nennt. Ge­sun­der Mit­tel­stand, starke Wirt­schaft, mehr Ar­beitsplät­ze. Un­ter die­sem Motto hält die Os­kar-Pat­zelt-Stif­tung je­des Jahr wie­der Aus­schau nach her­vor­ra­gen­den mit­telstän­di­schen Un­ter­neh­men aus In­dus­trie, Dienst­leis­tung, Han­del, Hand­werk und Ge­wer­be. Denn häu­fig sind Un­ter­neh­men nur re­gio­nal oder in Ni­schen be­kannt, sie sind "Hid­den Cham­pi­ons­" , ver­die­nen aber weit mehr An­er­ken­nung. Der "­Große Preis des Mit­tel­stan­des­" lenkt die Auf­merk­sam­keit auf sol­che außer­ge­wöhn­li­chen Be­trie­be. – im Rah­men des 23. Wett­be­werbs un­ter dem Jah­res­motto "Re­spekt und Ach­tung". Die Fi­na­lis­ten des Wett­be­werbs ste­hen für un­ter­neh­me­ri­sches En­ga­ge­ment hier­zu­lan­de. Dass die Os­kar Leh­mann GmbH & Co. KG nun zu den Fi­na­lis­ten gehört, ist auf gleich meh­rere Fak­to­ren zurück­zu­führen: Der Be­trieb bie­tet seit mehr als 55 Jah­ren ein um­fang­rei­ches Stan­dard­sor­ti­ment an tech­ni­schen Kunst­stoff­tei­len für den Mö­bel­be­reich. Hinzu kom­men kun­den­spe­zi­fi­sche Pro­dukte für die Au­to­mo­bil­bran­che, für Mess-, Steuer- und Re­gel­tech­nik, Elek­tro­in­dus­trie und Me­di­zin­tech­nik. Von der Idee bis zur Lie­fe­rung des Ar­ti­kels: Die kom­plette Wert­schöp­fungs­kette wird im ei­ge­nen Haus ab­ge­wi­ckelt. Mehr als 2.000 Ton­nen ther­mo­plas­ti­sche Kunst­stoffe ver­ar­bei­tet das Un­ter­neh­men aus Do­nop bei Blom­berg jähr­lich. Mit mehr als 25.000 ver­schie­de­nen Ar­ti­keln in zwölf Pro­dukt­grup­pen gehört das Un­ter­neh­men un­an­ge­foch­ten zur Spit­zen­gruppe der Her­stel­ler von tech­ni­schen Kunst­stoff­tei­len. Eine ei­gene Ent­wick­lungs- und Kon­struk­ti­ons­ab­tei­lung si­chert die In­no­va­ti­ons­kraft des Be­trie­bes. Durch die in­ten­sive Be­schäf­ti­gung mit Bio­kunst­stof­fen gilt die Os­kar Leh­mann GmbH & Co. KG als In­no­va­ti­ons­füh­rer auf dem Ge­biet nach­hal­ti­ger Werk­stof­fe. "Wir hät­ten nie da­mit ge­rech­net, gleich beim ers­ten Mal eine Aus­zeich­nung zu be­kom­men. Wir wa­ren alle im ers­ten Mo­ment völ­lig ü­ber­rascht, sprach­los und emo­tio­nal sehr berühr­t", sagt Ge­schäfts­füh­re­rin Me­la­nie Leh­mann, die den Preis in fei­er­li­chem Rah­men bei der Aus­zeich­nungs­gala der Os­kar-Pat­zelt-Stif­tung in Düs­sel­dorf ent­ge­gen nahm. Die Aus­zeich­nung sei eine große Ehre und bestätige die Leis­tungs­stär­ke, das lei­den­schaft­li­che En­ga­ge­ment und die Treue des ge­sam­ten Teams. Als ein­zi­ger Wirt­schafts­preis Deutsch­lands wer­den seit 1994 nicht nur die Be­triebs­wirt­schaft, die In­no­va­tio­nen oder die Ar­beitsplätze al­lein be­wer­tet, son­dern das Un­ter­neh­men als Gan­zes und in sei­ner kom­ple­xen Rolle in der Ge­sell­schaft. Die Aus­wahl der Preisträ­ger und Fi­na­lis­ten tref­fen zwölf Re­gio­nal­ju­rys und eine Ab­schluss­ju­ry. Leh­mann: "­Die­ser Er­folg ist eine Mann­schafts­leis­tung. Un­sere Mit­ar­bei­ter ha­ben nicht nur eine lange Be­triebs­zu­gehö­rig­keit, son­dern auch eine hohe Iden­ti­fi­ka­tion mit dem Un­ter­neh­men." Es seien vor al­lem die Men­schen, die den Un­ter­neh­mens­er­folg nach­hal­tig be­ein­fluss­ten und die po­si­ti­ven Ent­wick­lun­gen maß­geb­lich ge­prägt hät­ten.

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

