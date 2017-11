Strompreis-Umlagen

Was Haushalte und Unternehmen 2018 zahlen

Kreis Lip­pe. Die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) hat ih­ren Strom­preis-Um­la­gen-Rech­ner im In­ter­net (ww­w.­det­mol­d.ih­k.­de) auf den neues­ten Stand ge­bracht. Pri­vat­haus­halte und Un­ter­neh­men kön­nen da­mit selbst er­rech­nen, was sie 2018 für Er­neu­er­bare Ener­gien, Kraft-Wärme-Kopp­lung, den Aus­gleich für in­di­vi­du­elle Netzent­gelte und die An­bin­dung von Offs­hore-Wind­kraft­an­la­gen so­wie für ab­schalt­bare Las­ten aus­ge­ben müs­sen, wenn sie kei­nen ei­ge­nen Strom er­zeu­gen.

"Alle Un­ter­neh­men müs­sen im nächs­ten Jahr we­ni­ger für die Um­la­gen auf den Strom­preis zah­len. Die Be­las­tung bleibt aber hoch­", stellt Matt­hias Carl, stell­ver­tre­ten­der Ge­schäfts­füh­rer der IHK Lippe fest. "­Bei Un­ter­neh­men, die kei­ner­lei Er­mäßi­gun­gen in An­spruch neh­men kön­nen, schla­gen die Um­la­gen wei­ter­hin mit etwa 40 Pro­zent des Strom­prei­ses zu Bu­che", so Carl. "Ein Vier-Per­so­nen-Haus­halt mit ei­nem jähr­li­chen Strom­ver­brauch von 4.000 Ki­lo­watt­stun­den zahlt zwar 2018 fünf Euro we­ni­ger für die Um­la­gen, aber im­mer noch gut 300 Eu­ro", rech­net Carl vor. Bei jähr­li­chen Strom­kos­ten von 850 Euro netto er­gebe das einen Um­la­gean­teil von ü­ber 35 Pro­zent. Der Strom­preis-Um­la­gen-Rech­ner der IHK Lippe berück­sich­tigt alle staat­li­chen Um­la­gen und Er­mäßi­gungs­mög­lich­kei­ten so­wie die Fall­ge­stal­tun­gen der be­son­de­ren Aus­gleichs­re­ge­lung des gel­ten­den Er­neu­er­bare Ener­gien Ge­set­zes. Für die Be­rech­nung der ei­ge­nen Be­las­tung müs­sen die Ver­brau­cher nur den Jahres­s­trom­ver­brauch in Me­ga­watt­stun­den (1 MWh = 1.000 Ki­lo­watt­stun­den) in den IHK-Rech­ner ein­ge­ben. Zu­dem kön­nen Un­ter­neh­men des pro­du­zie­ren­den Ge­wer­bes durch wei­tere Ein­ga­ben prü­fen, ob Er­mäßi­gun­gen mög­lich sind und wie hoch diese aus­fal­len. Ge­genü­ber dem Re­kord­jahr 2017 wer­den die Um­la­gen 2018 leicht sin­ken – und zwar ins­ge­samt auf 7,56 Cent pro Ki­lo­watt­stunde (k­Wh) (2017: 7,68 Cent/k­Wh). Den größten An­teil daran hat die auf 6,792 ge­senkte EEG-Um­lage (2017: 6,88 Cent/k­Wh). Der Rück­gang der EEG-Um­lage im nächs­ten Jahr ist nach Ein­schät­zung der IHK Lippe vor al­lem auf die Ver­rech­nung von Ü­ber­schüs­sen auf dem EEG-Konto zurück­zu­führen. Die Höhe der ver­schie­de­nen Um­la­gen hat­ten die Ü­ber­tra­gungs­netz­be­trei­ber im Ok­to­ber be­kannt ge­ge­ben. Strom­preis-Um­la­gen-Rech­ner der IHK Lippe un­ter "ww­w.­det­mol­d.ih­k.­de".

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

