Bürgereisbahn startet am Freitag

Zur Eröffnung zeigen Eiskunstläufer aus Bielefeld ihr Können

Horn-Bad Mein­berg. Mit ei­ner Eis­kunst­laufs­how des DSC Ar­mi­nia Bie­le­feld wird am Frei­tag, 1. De­zem­ber, um 19 Uhr die Schlitt­schuh­sai­son in Bad Mein­berg eröff­net. Ins­ge­samt 31 Tage dau­ert das Eis­lauf­ver­gnü­gen auf der Bür­ge­reis­bahn im Kur­park.

Für das Pro­jekt ha­ben sich aber­mals der Li­ons-Club Blom­berg und en­ga­gierte Bür­ger aus Horn-Bad Mein­berg zu­sam­men­ge­tan. Mit Un­ter­stüt­zung vie­ler fre­wil­li­ger Hel­fer be­treuen sie eh­ren­amt­lich die große ü­ber­dachte An­lage zwi­schen Kur­gast­zen­trum und Mu­sik­mu­schel. So kann der ge­samte Er­lös für Ju­gend­li­che und Kin­der der Re­gion und für so­ziale Vor­ha­ben ein­ge­setzt wer­den. Zur Eröff­nung der Bür­ge­reis­bahn freut sich der Prä­si­dent der Blom­ber­ger Li­ons, Dr. Jo­chen Ra­th, ne­ben pro­mi­nen­ten Gäs­ten wie Bür­ger­meis­ter Ste­fan Ro­ther, der stell­ver­tre­ten­den Land­rätin Kers­tin Vie­r­egge und Lud­milla Gut­jahr vom Stadt­mar­ke­ting, be­son­ders auf die Or­ga­ni­sa­to­ren Dr. Bernd Som­mer und Ralph Kla­re, auf die frei­wil­li­gen Hel­fer, die Spon­so­ren und zahl­rei­che neu­gie­rige Bür­ger. Nach der Eis­kunst­laufs­how wird die Eis­fläche am Brun­nen­tem­pel für alle Be­su­cher frei­ge­ge­ben – an die­sem Tag ohne Ein­tritts­geld. Für die Mu­sik sorgt DJ Si­mon Pras­se. Bis zum 31. De­zem­ber hat die Eis­bahn täg­lich von 13 bis 18.30 Uhr geöff­net, an Wo­chen­en­den und in den Fe­rien von 10 bis 18.30 Uhr. An Hei­ligabend kön­nen Schlitt­schuh­läu­fer von 10 bis 16 Uhr ihre Run­den zie­hen, am 25., 26.. und 31. De­zem­ber je­weils von 13 bis 18.30 Uhr. Die Vor­mit­tage sind für den Schul­sport, die Abende für das Eisstock­schießen re­ser­viert. Der Ein­tritt kos­tet 2,50 Eu­ro; für Schlitt­schuhe ist wird eine Leih­ge­bühr von 3,50 Euro fäl­lig. Auf­wär­men und stär­ken kön­nen sich die Be­su­cher in der uri­gen "­Mei­len­brocks Alm­hüt­te" di­rekt ne­ben der Eis­bahn. Außer den Ak­ti­vitäten auf dem Eis gibt es viele Ge­le­gen­hei­ten, aus­gie­big zu fei­ern. Am Sams­tag, 16. De­zem­ber, wird es in Ko­ope­ra­tion mit dem Her­manns-Club Det­mold eine Après-Ski-Party ge­ben (20 Uhr). Kar­ten gibt es an der Abend­kasse für 5 Eu­ro. Am glei­chen Wo­chen­ende lädt ein paar Schritte ent­fernt der Christ­kind­les­markt zum Ver­wei­len ein. Am 22. De­zem­ber gibt es von 19 bis 23 Uhr eine Eis­disco mit DJ. Am 24. De­zem­ber heißt es "Hei­ligabend mit den Li­ons­". Die "Ab­tau­par­ty­" mit Die­ter Kropp und "­The Fa­bu­lous Bar­be­que Boys" ist für den 29. De­zem­ber ge­plant (20 Uhr, Ein­tritt 10 Eu­ro). Und natür­lich wird es eine Sil­ves­ter­party ge­ben. Kar­ten sind bei Ralph Klare un­ter (05234) 2026951 er­hält­lich.

vom 29.11.2017 | Ausgabe-Nr. 48A

