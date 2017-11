Gefieder, Geschnatter und Gewinner

Geflügelzuchtverein Lothe zeigt in einer Schau mehr als 170 Tiere

Schie­der-Schwa­len­berg-Lo­the (lat). Der Ge­flü­gel­zucht­ver­ein Lo­the fei­ert die­ser Tage 65. Ge­burts­tag. Ma­thias Fiene und sein Or­ga­ni­sa­ti­ons­team ha­ben des­halb eine Ras­se­ge­flü­gel­schau or­ga­ni­siert. An zwei Ta­gen prä­sen­tier­ten die Mit­glie­der ihre schöns­ten Tiere im Saal des Gast­hofs "­Zur Post", ins­ge­samt wa­ren es mehr als 170 Tie­re.

Ü­ber 20 Aus­stel­ler, dar­un­ter auch die ver­eins­ei­gene Ju­gend­ab­tei­lung, prä­sen­tier­ten den Be­su­chern rund 170 Tie­re. Im Vor­feld der Ver­an­stal­tung be­wer­te­ten fach­kun­dige Preis­rich­ter alle aus­ge­stell­ten Zucht­tie­re. Das Aus­se­hen, die Pflege des Ge­fie­ders so­wie das Ver­hal­ten flos­sen da­bei in die Be­wer­tung mit ein. Ü­ber die höchste Aus­zeich­nung, den Lan­des­ver­band­seh­ren­preis, freu­ten sich am Ende vier Lo­ther. Laut den Preis­rich­tern stellte Man­fred Schelp die schönste Gans aus. Diet­mar Schulz prä­sen­tierte die beste Pe­kin­gen­te. In der Tau­ben­zucht glänzte Jörg Beck­meier mit sei­nen Saar­land­tau­ben. Klaus Beck­meier er­hielt die be­gehrte Aus­zeich­nung für seine Luch­stau­ben. Bei den Ju­gend­li­chen glänz­ten vor al­lem Bjarne und Inga Fie­ne. Für ihre Zwerg­hüh­ner er­hiel­ten sie den Ju­gend­ver­band­seh­ren­preis so­wie den Stadt-Eh­ren­preis. Da­niel Beck­mann wurde für seine Tau­ben­zucht mit dem Eh­ren­band prä­miert. "­Bei un­se­rer Ge­flü­gel­schau wol­len wir den Be­su­chern mög­lichst viele Ras­sen vor­stel­len. So­mit möch­ten wir der tra­di­tio­nel­len Ver­an­stal­tung ste­tig neue An­reize ge­ben", er­klärte Aus­stel­lungs­lei­ter Fiene das Kon­zept. Die Züch­ter prä­sen­tier­ten an­läss­lich der Schau eine neue Zuchtras­se. Das Alts­tei­rer-Huhn zog mit ei­nem mar­kant blauen Farb­schlag die Bli­cke auf sich. Der heim­li­che Star der Aus­stel­lung war das Lachs­huhn. Laut den Mit­glie­dern sei die Le­ge­leis­tung von 150 Ei­ern pro Jahr et­was Be­son­de­res für ein Zucht­huhn. Mit lau­tem Ge­schnat­ter sorg­ten die Stein­ba­cher Kampf­gänse für Auf­se­hen. Die bis zu sie­ben Ki­lo­gramm schwe­ren Gan­ter zeig­ten ihr blüten­weißes Ge­fie­der vol­ler Stolz. Ne­ben den Tie­ren bo­ten die Lo­ther ein brei­tes Er­leb­ni­s­an­ge­bot für die Gäste an. Im be­nach­bar­ten Saal lockte eine viel­fäl­tig bestückte Tom­bola die Be­su­cher an. Die Chance ein fern­ge­steu­er­tes Auto zu ge­win­nen, ließ viele Kin­der­her­zen schnel­ler schla­gen. Bei gu­ten Ge­sprächen zu Kaf­fee und Ku­chen roll­ten die Kno­bel­wür­fel am Spie­le­tisch. Die Lo­ther bli­cken be­reits auf den kom­men­den Höhe­punkt. Die Dorf­ge­mein­schaft lädt am 2. De­zem­ber zum tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­markt ein.

vom 25.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47B

