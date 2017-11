Nützliches und Süßes in die Weihnachtstüte

Helpuper Verein hat insgesamt 550 Geschenktüten für rumänische Kinder gepackt

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Zum vier­ten Mal wird der Ver­ein "Help up mit Herz und Han­d" be­dürf­tige Kin­der in Rumä­nien mit Weih­nacht­stüten be­schen­ken.

Die Aula der Grund­schule Hel­pup gleicht ei­nem Wa­ren­la­ger. Auf den Ti­schen, die ein großes U bil­den, ste­hen Kar­tons mit Müs­li, Scho­ko­la­de, Trau­ben­zucker, Spiel­zeug, Dusch­gel, Zahn­creme und Zahn­bürs­ten. 13 Ver­eins­mit­glie­der und wei­tere eh­ren­amt­li­che Hel­fer ge­hen im Kreis um die Ti­sche her­um, um die Tüten zu fül­len. Denn je­des Kind soll den­sel­ben In­halt vor­fin­den. Dank ih­rer Kon­takte in das Land wis­sen die Hel­pu­per, was die Kin­der benöti­gen. Be­dacht wer­den Grund­schu­len und Kin­der­gär­ten in klei­nen Or­ten in der Nähe von Her­mann­stadt (Si­biu) in Sie­ben­bür­gen. Der Be­darf ist groß. Nach Rück­spra­che mit der rumä­ni­schen Schul­lei­tung wur­den dies­mal 550 Tüten ge­packt. Zu­sätz­lich wer­den in Klas­sensät­zen noch Schul­hef­te, Stifte und An­spit­zer mit­ge­nom­men. Mehr Ge­wicht kann auch nicht trans­por­tiert wer­den. Aus Kos­ten­grün­den wird ein Klein­trans­por­ter mit An­hän­ger auf die 1.800 Ki­lo­me­ter lange Reise ge­schickt. Bei der Ak­tion ist der Ver­ein auf Un­ter­stüt­zung an­ge­wie­sen. Fi­nan­ziert wird die Ak­tion aus ei­ge­nen Mit­teln so­wie aus Spen­den. Ört­li­che Un­ter­neh­men ha­ben Wa­ren ge­stif­tet und von der Toch­ter­firma von Dr. Oet­ker in Rumä­nien wer­den noch zahl­rei­che Pro­dukte di­rekt an­ge­lie­fert. Mitte De­zem­ber star­tet der Trans­port, recht­zei­tig vor Weih­nach­ten wer­den die Kin­der ihre Tüte in Hän­den hal­ten.

