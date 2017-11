Kinderprogramm im Advent

Oer­ling­hau­sen (k­d). Der CVJM Oer­ling­hau­sen lädt am Sams­tag, 9. De­zem­ber ab 9.30 Uhr kin­der zwi­schen 5 und 9 Jah­ren zu ei­ner vor­weih­nacht­li­cher Ver­an­stal­tung in das Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Haus an der Hein­rich-Kinds­grab-Straße 4 in der Süd­stadt ein. Nach ei­nem Frühstück wird ge­spielt, ge­bas­telt und ge­sun­gen. Darü­ber hin­aus wird es ein Mit­mach­thea­ter ge­ben. Zum ge­mein­sa­men Ab­schluss um 12.15 Uhr sind dann auch die El­tern und Ge­schwis­ter herz­lich ein­ge­la­den. Die Ver­an­stal­tung en­det ge­gen 12.30. Der CVJM bit­tet um fünf Euro als klei­nen Bei­trag für Frühstück und Bas­tel­ma­te­rial. Da die Plätze be­grenzt sind, wird um An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05202) 926004 (a­bends) ge­be­ten.

vom 25.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47B

