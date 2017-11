Der eine mit Worten, der andere mit Bildern

Frauen für Lemgo ermöglichen dem Museum einen original Dürer

Lemgo-Brake (n­r). Und wie­der darf sich das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake rüh­men, ein ganz be­son­de­res Ori­gi­nal als Dau­er­leih­gabe aus­stel­len zu kön­nen: Der Kup­fer­stich "Drei be­waff­nete Bau­ern" von Al­brecht Dü­rer ist ei­ner von ge­schätz­ten 100 Ori­gi­nal-Sti­chen eben die­ser Szene welt­weit. Er­mög­licht hat ihn die Kul­tu­ri­ni­tia­tive "Frauen für Lem­go". Die, auf den ers­ten Blick recht ba­nale Sze­ne, hat aber eine ganz be­son­dere Aus­sage - und sie schlägt einen Brü­cken­schlag zu den Aus­sa­gen Mar­tin Lu­thers und fügt sich da­her her­vor­ra­gend in die ak­tu­elle Son­deraus­stel­lung "­Machs Maul auf – Re­for­ma­tion im We­ser­raum" ein.

Drei Bau­ern im Ge­spräch - be­waff­nete Bau­ern auch noch; mit Schwert, Mes­ser und Spo­ren; zur da­ma­li­gen Zeit un­denk­bar, denn das Tra­gen von Waf­fen war de­nen ver­bo­ten. Ei­ner der drei Dar­ge­stell­ten scheint gar den "Tur­cken" an­zu­gehören; da­mals auf Bil­dern das Sym­bol ü­ber­haupt für den Is­lam als Erz­feind des Chris­ten­tums. Was also hat Al­brecht Dü­rer, der ja ei­ner der be­deu­tends­ten Ma­ler und Gra­fi­ker der Re­naissance war, hier dar­ge­stellt? Man muss schon ge­nauer hin­schau­en, er­klärt Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes. "­Der Kup­fer­stich, der im­mer­hin schon 520 Jahre alt ist, ist ganz klar eine of­fene Kri­tik an den schwe­len­den Bau­ern­un­ru­hen. Die Bau­ern kämpf­ten für mehr Ge­rech­tig­keit und lehn­ten sich ge­gen die Aus­beu­tung durch Adel und Kir­che auf. Die wa­ren natür­lich nicht an ei­ner Än­de­rung der Le­ben­sumstände der Bau­ern in­ter­es­sier­t." Dü­rer habe mit die­sem Kup­fer­stich, der gleich­sam in ei­ner Reihe ähn­li­cher Sti­che ein­ge­bet­tet ist, mas­siv und eben bild­lich dar­ge­stellt, was Lu­ther we­nige Jahre später ver­bal dem Stand der Bau­ern ge­genü­ber äußer­te: "… man soll sie zer­schmeißen, wür­gen, ste­chen, heim­lich und öf­fent­lich, wer da kann, wie man einen tol­len Hund er­schla­gen muss." (aus sei­ner Schrift "­Wi­der die Mor­di­schen und Reu­bi­schen Rot­ten der Bah­ren) Dü­rers Dar­stel­lung der Bau­ern wirft Fra­gen auf. Dü­rer selbst hat sich an­geb­lich nie zu dem Kup­fer­stich geäußert und so bleibt in vie­ler­lei Hin­sicht ge­heim­nis­voll, warum er die Bau­ern die Waf­fen falsch be­han­deln lässt (nie­mals soll das Schwert mit der Spitze auf den Bo­den ge­stellt wer­den und wer trägt einen Köcher mit Pfei­len ohne den da­zu­gehö­ri­gen Bo­gen oder die Arm­brust?) oder ob der Dritte im Bunde gar zu der Vor­hut des an­rü­cken­den os­ma­ni­schen Hee­res gehört, um sich mit den auf­stän­di­schen Bau­ern zu ver­schwören. "Es ist großar­tig, einen ori­gi­nal Dü­rer im Haus zu ha­ben", freut sich Dr. Lüp­kes. "Wir freuen uns sehr ü­ber das große En­ga­ge­ment und die wun­der­bare Un­ter­stüt­zung durch die Frauen für Lem­go." Der ge­rade ein­mal DIN A5 Größe ha­ben­den Kup­fer­stich Dü­rers ist erst ein­mal bis zum 7. Ja­nu­ar, im­mer Diens­tag bis Sonn­tag von 10 bis 18 Uhr in der ak­tu­el­len Son­deraus­stel­lung "­Machs Maul auf – Re­for­ma­tion im We­ser­raum" zu be­stau­nen.

vom 25.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47B

