Anmut in schwebender Eleganz

Ballettklassiker "Schwanensee" im Kur- und Stadttheater Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). Tschai­kow­skys welt­berühm­ten Bal­lett­klas­si­ker "Schwa­nen­see" prä­sen­tiert der Tour­nee­ver­an­stal­ter "­Klas­sik Kon­zert Dres­den" im Rah­men des "Rus­si­schen Bal­lett­fes­ti­vals Mos­kau" am Diens­tag, 5. De­zem­ber, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße. "Schwa­nen­see" ver­kör­pert al­les, was klas­si­sches rus­si­sches Bal­lett aus­macht: An­mut, Gra­zie und vor al­lem tän­ze­ri­sche Per­fek­tion. Die un­ver­gleich­bare Mu­sik von Pe­ter I. Tschai­kow­sky ver­ei­nigt sich mit dem ge­fühls­star­ken Tanz zu ei­ner ei­ge­nen Spra­che, die je­der un­mit­tel­bar ver­steht. Das Zu­sam­men­spiel von Liebe und Sehn­sucht, Ein­sam­keit und Ei­fer­sucht, Wut, Schmerz und Glück fas­zi­niert seit Ge­ne­ra­tio­nen die Thea­ter­be­su­cher im­mer wie­der aufs Neue. Kar­ten im Vor­ver­kauf ab 34 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Das im Jahr 1938 ge­grün­dete rus­si­sche Staats­thea­ter für Oper und Bal­lett wurde mehr­fach zum Ge­win­ner von in­ter­na­tio­na­len und na­tio­na­len Wett­be­wer­ben gekürt und er­hielt meh­rere Aus­zeich­nun­gen. Diese Wert­schät­zung fand ihre Wür­di­gung mit dem Ti­tel "Das Beste Thea­ter Team 2006". Das 1877 urauf­ge­führte Bal­lett "Schwa­nen­see" be­stimmt seit je­her das klas­si­sche Bal­lett-Re­per­toire al­ler leis­tungs­star­ken klas­si­schen En­sem­bles. Na­hezu je­der kennt den Tanz der vier klei­nen Schwäne oder die atem­be­rau­ben­den Sprünge und in­ni­gen Pas de deux am ver­träum­ten Schwa­nen­see. Die­ses Bal­lett wird be­son­ders ge­prägt durch höchste An­for­de­run­gen an die tän­ze­ri­sche Per­fek­tion, die emo­tio­nale Aus­strah­lung der So­lis­ten und die atem­be­rau­bende Prä­zi­sion des Corps de bal­let in den Schwa­nen-Bil­dern am See. Es ist das Mär­chen ei­nes Prin­zen, der sich in Odette ver­liebt, die von dem Zau­be­rer Rot­bart in einen weißen Schwan ver­wan­delt wur­de. Und diese Liebe wird auf die Probe ge­stellt. Ly­ri­sches und Tra­gi­sches, Fest­li­ches und In­ti­mes in dem stim­mungs­vol­len Am­bien­te ­der "weißen Bil­der" am See im Kon­trast zu den pracht­vol­len und far­ben­fro­hen Kostü­men am Kö­nigs­hof, ver­spre­chen einen ab­wechs­lungs­rei­chen fest­li­chen Abend des großen rus­si­schen klas­si­schen Bal­letts. Die "­Klas­sik Kon­zert Dres­den Gmb­H" blickt auf mehr als 15 Jahre Er­fah­rung pro­fes­sio­nel­ler Tour­nee­ver­an­stal­tung und po­si­ti­ver Re­so­nanz vom Pu­bli­kum aus mehr als 25 Tour­neen mit 1.000 Ga­st­auf­trit­ten zurück. Seit 2016 sind die Tour­neen un­ter dem zen­tra­len Na­men "Rus­si­sches Bal­lett­fes­ti­val Mos­kau" ver­eint. Die jah­re­lange Zu­sam­men­ar­beit mit nam­haf­ten Thea­tern Russ­lands und Weißruss­lands bie­tet Jahr für Jahr die Mög­lich­keit, neue Staats­thea­ter und de­ren pro­fes­sio­nelle Bal­let­ten­sem­bles vor­zu­stel­len.

vom 25.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47B

