Für zwei Jahre wiedergewählt

Ellen Stock bleibt stellvertretende Vorsitzende

Kreis Lip­pe. Der Lan­des­par­tei­rat der NRW SPD hat auf sei­ner jüngs­ten Sit­zung in Ca­strop-Rau­xel, die lip­pi­sche Land­tags­ab­ge­ord­nete El­len Stock, für wei­tere 2 Jah­re, als stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende wie­der­ge­wählt. Ü­ber 61 von 62 mög­li­chen Stim­men konnte sich Stock freu­en. "Ich freue mich sehr ü­ber das tolle Wahl­er­geb­nis und das da­mit ver­bun­dene Ver­trau­en, dass mir aus­ge­spro­chen wur­de", sagt El­len Stock.

An der Spitze der kom­men­den zwei Jahre wird wei­ter­hin Bär­bel Bas, SPD Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete aus Duis­burg, ste­hen. Sie wurde ebenso wie ihre Stell­ver­tre­ter An­drea Ar­cais und ihre Stell­ver­tre­te­rin­nen El­len Stock und Ay­lin Do­gan mit deut­li­cher Mehr­heit ge­wählt. Ne­ben den Wahlen ging es bei der Ver­samm­lung auch um das Thema Große Ko­ali­tion. "Für uns wird es keine große Ko­ali­tion ge­ben. Diese Po­si­tion hat der Lan­des­par­tei­rat der NRWSPD noch ein­mal per Be­schluss be­kräf­tigt. Die Wähle rin­nen und Wäh­ler ha­ben uns den deut­li­chen Auf­trag er­teilt, in die Op­po­si­tion zu ge­hen", er­klärt Stock.

vom 25.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47B

Drucken | Versenden