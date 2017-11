Opfer der Euthanasie

Eben-Ezer stellt sich der Vergangenheit

Lemgo (r­to). Ka­ro­line Ha­sen­pflug starb im Al­ter von 38 Jah­ren am 8. Sep­tem­ber 1944. Sie wurde wie viele wei­tere Men­schen aus Eben-Ezer Op­fer ei­nes völ­ki­schen Re­gi­mes, das auch mit Hilfe von Ärz­ten und An­stalts­lei­tern ein rein­ras­si­ges und "le­bens­wer­tes” Volk züch­ten woll­te. Da störte "un­wür­di­ges Le­ben". Die von will­fäh­ri­gen Scher­gen dia­gno­s­ti­zierte "Schwach­sin­nig­keit” war das To­des­ur­teil für Men­schen wie Ka­ro­line Ha­sen­pflug.

Sie wurde am 19. Juli 1908 in Her­ten ge­bo­ren, war evan­ge­lisch ge­tauft und hatte vier Ge­schwis­ter, von de­nen eine Schwes­ter die Kind­heit nicht ü­ber­leb­te. Ka­ro­line wohnte bis zu ih­rem 16. Le­bens­jahr zu Hause bei ih­ren El­tern, als sie am 21. Au­gust 1924 zu­sam­men mit ih­rem ein Jahr jün­ge­ren Bru­der Franz in der evan­ge­li­schen Pfle­ge­ein­rich­tung Eben-Ezer in Lemgo auf­ge­nom­men wur­de. Bei­den Ge­schwis­tern wurde "Schwach­sinn” at­tes­tiert. Dafür zeich­ne­ten nicht zu­letzt der Son­der­päd­agoge und spätere Lei­ter von Eben-Ezer Her­bert Mül­ler so­wie der An­stalts­arzt Dr. Max Fie­big. In Eben-Ezer wurde Ka­ro­line ü­ber­wie­gend in der Schäl­küche be­schäf­tigt, weil sie "höher­wer­tige Ar­beit … nicht zu leis­ten" im­stande sei, so lau­tet ein Ein­trag in ih­rer Kran­ken­akte vom 19. Juli 1935. Des­halb hielt der An­stalts­arzt auch ihre Ste­ri­li­sa­tion für ü­ber­flüs­sig. Mit den Ver­mer­ken "Idio­tie” und "un­ge­heil­t” wurde die Frau am 8. April 1937 in die Pro­vin­zial-Heil- und Pfle­gean­stalt War­stein ver­legt und ver­brachte dort vier Jah­re, wo sie vor al­lem wie­der in der Schäl­küche ein­ge­setzt wur­de. Eine wei­tere Ver­le­gung er­folgte am 22. Juli 1941 in die Zwi­schen­an­stalt Weil­müns­ter, wo sie ei­nige Jahre ver­blieb und leichte Haus­ar­bei­ten ver­rich­te­te. Am 16. Au­gust 1944 er­folgte ihre Ver­le­gung in die Tötungs­an­stalt Ha­da­mar. Be­reits am 8. Sep­tem­ber 1944 starb Ka­ro­line Ha­sen­pflug im Al­ter von 38 Jah­ren of­fi­zi­ell an Lun­gen­ent­zün­dung, wo­bei mensch­li­che Ein­wir­kun­gen nicht aus­ge­schlos­sen wer­den kön­nen. (Anm. d. Re­d.: Die Bio­gra­fie ent­stammt dem di­gi­ta­len Ge­denk­buch von Eben-Ezer) Fort­set­zung auf Seite 7

vom 22.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47A

Drucken | Versenden