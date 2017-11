Dornröschen mal anders

Premiere mit Musik der Kinderrockband "Randale"

Det­mold (b­c.) Wer wird schon gerne nicht ein- oder so­gar wie­der aus­ge­la­den? Dem einen oder an­de­ren wird des­we­gen auch mal ein lei­ser Fluch ü­ber die Lip­pen ge­kom­men sein. Bei Grimms Mär­chen Dorn­rö­schen er­eilt die­ses Schick­sal die weis­sa­gende Hexe - natür­lich mit der Num­mer 13 – mit schwer­wie­gen­den Fol­gen.

Aber der Reihe nach: "­Man steckt nicht drin" kom­men­tiert der Haus­hof­meis­ter (Ro­bert Will) den Wunsch des Kö­nigs (Nils Wil­lers) auf einen Stamm­hal­ter. Und so ist es dann auch: Die Kö­ni­gin (Ste­pha­nie Pa­du­la) bringt eine Stamm­hal­te­rin zur Welt. Schnell er­holt sich der Kö­nig vom ers­ten Schreck, zu nied­lich ist die Klei­ne, ge­nannt Dorn­rö­schen (Jo­se­phine Rasch­ke). Es soll Taufe ge­fei­ert wer­den. Viele gute Wün­sche wer­den von den 13 sty­lis­hen Weis­sa­ge­rin­nen er­war­tet – Schön­heit, Klug­heit, Reich­tum etc. - halt al­les, was im Le­ben ver­meint­lich glück­lich macht. Da zu ei­ner Tauf­feier aber nicht nur gute Wün­sche, son­dern auch gu­tes Es­sen gehört, fällt bei der Or­ga­ni­sa­tion auf, dass nur zwölf Tel­ler zur Ver­fü­gung ste­hen. Und so nimmt das Schick­sal sei­nen Lauf. Nr. 13 wird aus­ge­la­den! Aber sie wehrt sich auf ihre Art, in­dem sie Dorn­rö­schen den Tod an ih­rem 15. Ge­burts­tag durch ei­nem Stich an der Spin­del vor­aus­sagt. Da Weis­sa­ge­rin Nr. 13 sich aber vor­ge­drän­gelt hat­te, war der Wunsch der Nr. 12 noch frei, die die­sen Fluch dann re­la­ti­vier­te: kei­nen Tod, statt­des­sen 100 Jahre Schlaf. Und nun kann man ja auf seine Kin­der so gut auf­pas­sen wie man will: ir­gend et­was pas­siert im­mer. Neu­gie­rig ge­wor­den, was sich hin­ter der ver­schlos­se­nen Tür im Dach­ge­schoss ver­birgt, läuft Dorn­rö­schen dann auch di­rekt in ih­ren 100-jäh­ri­gen Schlaf. Sie sticht sich an der Spin­del, die die Sexy-Hexy ins Schloss ge­mo­gelt hat­te. Alle Be­woh­ner des Schlos­ses wer­den von die­sem Schlaf­bann be­fal­len – also nicht nur eine ver­wun­sche­ne, son­dern auch eine ver­schla­fene Mon­ar­chie. Dann kommt es wie es kom­men muss. Die 100 Jahre sind vor­ü­ber, Dorn­rö­schen er­wacht. Und natür­lich ist zur rech­ten Zeit ein Kö­nigs­sohn aus dem Mor­gen­land zur Stel­le, der den Weg zu sei­ner Liebs­ten dank In­ter­net und Na­vi­ga­tor ü­ber Berge und Meer ge­fun­den hat. Dies­mal wird Dorn­rö­schen nicht wach geküsst. Schade ei­gent­lich! Ende gut, al­les gut, es soll ge­fei­ert wer­den. Aber mit 15 ist man für eine Hoch­zeit ein­fach noch zu jung, fin­den die ver­nünf­ti­gen El­tern. Also fei­ert man erst ein­mal das Weih­nachts­fest, das ja ü­ber viele Jahre im wahrs­ten Sinne des Wor­tes ver­schla­fen wur­de. Wer ein mär­chen­haf­tes Büh­nen­bild er­war­tet, wird ent­täuscht sein (Bühne und Kostüme Jörg Zy­sik) Aber das gilt wohl eher für die "­Großen". Die Kin­der fan­den den recht kar­gen ro­ten Pa­last (Frage ei­ner ganz jun­gen Da­me: "Wie kann sich das denn so dre­hen?"), den hip­pen Kö­nig (in Leg­gings und wal­len­den Lo­cken), die ro­ckige Me­tal­lic-Kö­ni­gin, das im­mer leicht auf­müp­fige Dorn­rö­schen ein­fach su­per. Was macht diese Ko­pro­duk­tion des Lan­des­thea­ter Det­mold mit den Kul­turräu­men Güters­loh aus? Fragt man das sehr junge Pu­bli­kum, das laut­stark die Bie­le­fel­der Rock­gruppe gleich­lau­tend mit "Ran­da­le" emp­fing, war es das Lus­tige der Auf­führung und die Mu­sik. Es wurde mit schmei­cheln­der Mu­sik die Ge­burt der Kö­nig­s­toch­ter ge­fei­ert, Schlaf­lie­der ge­sun­gen, mit dem quir­lig "­dor­ni­gen Rö­schen" ge­rockt, und auch ein Rap der das Schloss be­wa­chen­den Se­cu­rity (Dor­nen­vö­gel ge­nannt) durfte nicht feh­len. Ganze Ar­beit ha­ben Thea­ter­lei­ter Chris­tian Schä­fer, Re­gis­seur Va­len­tin Stroh so­wie Song­schrei­ber und Sän­ger Jo­chen Vahle ge­leis­tet. Den Zu­schauer er­war­tet ein et­was an­de­res Weih­nachts­mär­chen: ton­stark, wit­zig, auf den jun­gen Men­schen aus­ge­rich­tet. Und so gab es zum Schluss ap­plau­die­rende Ran­da­le. Aber auch ent­täuschte Ge­sich­ter: Wie schön wäre es ge­we­sen, die Rock­band bei der Pre­miere im Lan­des­thea­ter live er­le­ben zu dür­fen.

vom 22.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47A

Drucken | Versenden