Registrieren, Einsteigen und Abfahren

Landrat und Lippsche Bürgermeister geben den Startschuss für flächendeckendes Carsharing Angebot

Kreis Lippe (r­to). In­di­vi­du­elle Mo­bi­lität wird im­mer wich­ti­ger. Dazu soll es in Zu­kunft nicht nur einen aus­ge­klü­gel­ten ÖPNV ge­ben. Dazu zählt auch, wie schon in den Großstät­ten, der Aus­bau von Cars­ha­ring-Sys­te­men. Der An­bie­ter "App2Dri­ve" er­mög­licht in Ko­ope­ra­tion mit dem Kreis Lip­pe, der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft (KVG) so­wie den 16 Städ­ten und Ge­mein­den ein flächen­de­cken­des Cars­ha­ring-An­ge­bot. Jetzt stell­ten der Land­rat, die Bür­ger­meis­ter von 16 Ge­mein­den und der An­bie­ter das Pro­gramm vor und ga­ben da­mit quasi den "­Start­schuss" zur Nut­zung der Fahr­zeu­ge.

Die Fahr­zeuge – Ben­zi­ner und E-Au­tos – kön­nen so­wohl pri­vat als auch für dienst­li­che Zwe­cke ge­nutzt wer­den. Die ein­zel­nen Städte und Ge­mein­den stel­len die Stell­plätze und La­desäu­len zur Ver­fü­gung. Zum of­fi­zi­el­len Start­schuss stell­ten die Ver­ant­wort­li­chen das Pro­jekt um die leih­ba­ren Au­to­mo­delle vor und in­for­mier­ten ü­ber Son­der­kon­di­tio­nen für die pri­vate und be­ruf­li­che Nut­zung. Land­rat Dr. Axel Leh­mann sprach vom ”aus­rol­len” in den länd­li­chen Raum mit der Star­tak­tion und da­von, dass man zukünf­tig ”mul­ti­mo­du­ler” un­ter­wegs sein kann. Das be­deu­tet für die Pla­ner der Mo­bi­lität, dass sich Ein­zel­per­so­nen zukünf­tig auch in der in­di­vi­du­el­len Mo­bi­lität mit un­ter­schied­li­chen An­ge­bo­ten be­we­gen wer­den. "­Mit dem Cars­ha­ring auf dem Land sind wir in Lippe so et­was wie ein Pi­lot­pro­jek­t", sagte der Land­rat. In Lemgo hat man be­reits Er­fah­run­gen sam­meln kön­nen. An­dreas Be­cker von den Stadt­wer­ken be­rich­tet, dass man dort der­zeit mit vier Stand­orten ar­bei­te. "Wenn sich her­aus­stellt, dass wir die ver­än­dern müs­sen, dann wer­den wir das ma­chen. Denn das An­ge­bot wird nur an­ge­nom­men, wenn auch die Wege dort hin kurz sin­d", sagte der Stadt­werke Ver­tre­ter. Im Lemgo bie­ten die Stadt­werke auch Son­der­kon­di­tio­nen für Kun­den an. Bernd Schulze-Wal­trup, Ver­kehrs­pla­ner bei der KVG Lip­pe, in­for­mierte darü­ber, dass man auch bei der KVG ü­ber ein neues Ticke­t­an­ge­bot nach­denke das die Nut­zung der Miet­fahr­zeuge mit ein­sch­ließt. "­Ziel muss es sein, den einen oder an­de­ren Zweit­wa­gen zu er­setz­ten", meinte er. Im Kal­le­tal gibt es be­reits eine wei­ter­führende Idee zum Ein­satz der Fahr­zeu­ge. Hier hat man be­reits gute Er­fah­run­gen mit dem Pro­jekt ”­Dor­f­au­to” ge­macht. Bür­ger­meis­ter Ma­rio He­cker könnte sich vor­stel­len die "App2dri­ve" Fahr­zeuge auch durch eh­ren­amt­li­che Fah­rer zu nut­zen, die so Fahr­ten zu Ein­käu­fen oder zum Arzt für Men­schen an­bie­ten die nicht mehr sel­ber fah­ren kön­nen oder möch­ten. "A­ber wir müs­sen auch Hemm­schwel­len ü­ber­win­den. Vor al­lem bei äl­te­ren Men­schen gibt es noch Vor­be­halte sich in ei­nem frem­den Fahr­zeug zu be­we­gen", sagte der Kal­le­ta­ler Bür­ger­meis­ter. Pe­ter Men­zel, Net­work Ma­na­ger von "App2dri­ve", der sich selbst als Er­fin­der des Cars­ha­rings für den länd­li­chen Raum be­zeich­net, wies auf die ein­fa­che Hand­ha­bung sei­nes Sys­tems hin: "­Mit ei­nem Smart­pho­ne, ei­nem ein­fa­chem Te­le­fon oder im In­ter­net sind un­sere Fahr­zeug buch­bar." Im Kreis Lippe be­nut­zen be­reits ü­ber 300 ak­tive Kun­den das An­ge­bot. 10400 sind es nach sei­nen An­ga­ben be­reits ins­ge­samt die im An­ge­bots­ge­biet von "App2dri­ve" als Kun­den re­gis­triert sind. Nach sei­nen An­ga­ben sind die Kun­den im Al­ter zwi­schen 35 und 60 Jah­ren. Zur bes­se­ren Er­ken­nung der Stand­plätze sol­len in nächs­ter Zeit auch noch Ste­len auf­ge­baut wer­den, die den Hal­te­stel­le­schil­dern des ÖP­N­V’s ähn­lich sind. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ww­w.app2dri­ve.­com". Dort kann man sich auch ganz ein­fach re­gis­trie­ren las­sen.

vom 22.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47A

Drucken | Versenden