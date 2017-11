Fünfhundert Jahre Reformation

Landeskirchenrat zieht Bilanz

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends hat auf der Herbst­syn­ode der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che am Mon­tag, 20. No­vem­ber, eine po­si­tive Bi­lanz des Re­for­ma­ti­ons­ju­biläums ge­zo­gen. Im Be­richt des Lan­des­kir­chen­ra­tes be­tonte er, dass nicht eine Lu­ther­de­kade und ein Lu­ther­jahr, son­dern eine Re­for­ma­ti­ons­de­kade und ein Re­for­ma­ti­ons­jahr ge­fei­ert wor­den sei­en: "­Die Re­for­ma­tion war eine Be­we­gung vie­ler an vie­len Or­ten".

Arends hob un­ter an­de­rem die Be­tei­li­gung ver­schie­de­ner Ak­teure in Lippe un­ter dem Motto "­Ge­mein­sam frei Lippe fei­ert 500 Jahre Re­for­ma­tion" her­vor: " Das Re­for­ma­ti­ons­ju­biläum sollte nicht et­was sein, das sich aus­sch­ließ­lich in­ner­halb der Lan­des­kir­che, in­ner­halb der Ge­mein­den vor Ort ab­spiel­te, son­dern wir woll­ten mit vie­len ge­mein­sam in Lippe fei­ern." Dies sei in der Rück­schau ge­lun­gen: "Viele auch nicht­kirch­li­che In­sti­tu­tio­nen, un­ter an­de­rem aus den Be­rei­chen Kunst und Kul­tur, ha­ben sich zur Mit­wir­kung ge­win­nen las­sen". So habe die­ses Ju­biläums­jahr auch das Zu­sam­men­spiel wich­ti­ger Ak­teure in der Re­gion ge­stärkt. "Al­lein die nach dem Som­mer eröff­ne­ten drei großen Aus­stel­lun­gen in Lippe im We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke, im He­xen­bür­ger­meis­ter­haus und im Lan­des­mu­seum ge­ben von die­sem Zu­sam­men­spiel ein be­red­tes Zeug­nis". Ü­ber den In­ter­ne­t­auf­tritt (ww­w.lip­pe2017.­de) seien rund 200 Ver­an­stal­tun­gen be­wor­ben wor­den: Got­tes­diens­te, Vor­trä­ge, Kon­zer­te, Thea­ter und Mu­si­cals, Aus­stel­lun­gen, Dis­kus­sio­nen, Ver­an­stal­tun­gen für be­stimmte Ziel­grup­pen wie Kin­der und Ju­gend­li­che und vie­les an­dere mehr. "Von den Ver­an­stal­tun­gen, die der Lan­des­kir­chen­rat ü­ber­bli­cken kann, kann ge­sagt wer­den, dass viele von ih­nen aus­ge­spro­chen gut an­ge­nom­men wur­den, ü­ber­durch­schnitt­lich gut be­sucht wa­ren." Die Kir­chen­mu­sik habe eine große Rolle ge­spielt. Das Echo auf die lan­des­kirch­li­che Got­tes­dien­streihe "Pro­fi­le", in der zu zwölf Got­tes­diens­ten mit pro­fi­lier­ter Mu­sik und pro­fi­lier­ten Pre­dig­ten, von Gast­pre­di­ge­rin­nen und pre­di­gern an un­ter­schied­li­che Orte ein­ge­la­den wur­de, sei so po­si­tiv, dass die­ses For­mat in ver­än­der­ter Form auch im Jahr 2018 wei­ter­ge­führt wer­den soll. Kir­che und Schule Im Mit­tel­punkt der syn­oda­len Be­ra­tun­gen habe im Re­for­ma­ti­ons­jahr das Thema Kir­che und Schule ge­stan­den: "­Die Re­for­ma­tion wurde ganz we­sent­lich auch zu ei­ner Bil­dungs­be­we­gung. Wer auf mün­di­gen Glau­ben setzt in ei­ner Kir­che mit mün­di­gen und ur­teils­fähi­gen Men­schen, der und die kommt an Bil­dung nicht vor­bei", so Arends. Schul­seel­sor­ge, Kon­fes­sio­nell­ko­ope­ra­ti­ver Re­li­gi­ons­un­ter­richt und der Kon­takt zwi­schen Kir­che und Schule seien die vor­nehm­li­chen The­men ge­we­sen: "Auch wenn die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che keine Trä­ge­rin ei­ge­ner Schu­len ist, so mes­sen wir dem Ar­beits­feld Schule we­sent­li­che Be­deu­tung zu." Im Re­li­gi­ons­un­ter­richt wür­den er­heb­lich mehr junge Men­schen er­reicht, als sonst z.B. durch die Ju­gend­ar­beit: "­Der Dia­log Kir­che und Schule hat sehr deut­lich noch ein­mal die Frage un­ter­stri­chen, wie das ein­an­der Wahr­neh­men von Kir­che und Schule vor Ort ge­lin­gen kann, wie auch die Ko­ope­ra­tion von Kir­chen­ge­mein­den und Schu­len vor Ort noch in­ten­si­viert wer­den kann." Im­mer wie­der sei mit der Ge­stal­tung des Re­for­ma­ti­ons­ju­biläums in der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che auch die Ge­ne­ra­tion der Kin­der und Ju­gend­li­chen in den Blick ge­nom­men wor­den Diet­mar Arends: "Wenn wir ü­ber die Re­form von Kir­che re­den, dann re­den wir ü­ber die Kir­che, in der die jun­gen Men­schen von heute eine Zu­kunft ha­ben sol­len. Das kön­nen wir nur mit ih­nen ge­mein­sam tun, das ist meine Ü­ber­zeu­gung." Ö­ku­mene "Viele sind sich ei­nig und ich würde das un­ter­strei­chen das Re­for­ma­ti­ons­ju­biläum hat die großen Kir­chen näher zu­ein­an­der ge­bracht", so der Lan­des­su­per­in­ten­dent: "Ins­ge­samt kön­nen wir uns ü­ber ein sehr ö­ku­me­nisch be­gan­ge­nes Re­for­ma­ti­ons­ju­biläum freu­en. Diese Im­pulse aus dem Re­for­ma­ti­ons­ju­biläums­jahr gilt es nun mit­zu­neh­men. Wir ha­ben uns zu­gleich zu ei­ner ver­tief­ten ö­ku­me­ni­schen Zu­sam­men­ar­beit ver­pflich­tet. Diese Ver­pflich­tung gilt es, mit kon­kre­ten Schrit­ten zu mehr Ge­mein­sam­keit ein­zulö­sen." Flucht und Mi­gra­tion Die Zu­wen­dung zum Nächs­ten nicht nur mit Wor­ten, son­dern auch mit Ta­ten, habe von An­fang an zur Re­for­ma­tion da­zu­gehört. Mas­sive Grenz­sch­ließun­gen und Ge­set­zes­ver­schär­fun­gen hät­ten dazu ge­führt, dass die Zahl der Ge­flüch­te­ten, die nach Deutsch­land ge­kom­men sind, sich auf un­ter 200.000 für 2017 re­du­ziert ha­be. In 2017 seien zu­dem viele Asy­lan­träge ne­ga­tiv be­schie­den wor­den. In die­sem Zu­sam­men­hang sei die Lan­des­kir­che oft durch Be­trof­fe­ne, Kir­chen­ge­mein­den so­wie Un­ter­stüt­zer hil­fe­su­chend an­ge­spro­chen wor­den. "­Die Flücht­lings­be­ra­tungs­stel­len in Lippe sind sehr stark fre­quen­tiert bzw. ü­ber­lau­fen. Viele Eh­ren­amt­li­che zei­gen sich er­schüt­tert ü­ber die Här­ten im Asyl­recht, de­nen sie im Zuge der Be­glei­tung von Ge­flüch­te­ten jetzt be­geg­nen. Der Rechts­hil­fe­fonds der Lan­des­kir­che ist eben­falls stark nach­ge­frag­t." Rechts­po­pu­lis­mus Diet­mar Arends: "Im­mer wie­der sa­hen wir uns in die­sem Jahr ver­an­lasst, als Kir­chen ge­gen Aus­gren­zung Stel­lung zu be­zie­hen, ge­gen Po­si­tio­nen, die die Würde von Men­schen ver­let­zen, ja und auch ge­gen ras­sis­ti­sche und frem­den­feind­li­che Het­ze." Es habe Wahl­kampfäuße­run­gen und Pla­kate ge­ge­ben, die zum Teil of­fen ras­sis­tisch ge­we­sen sei­en. "Das kön­nen wir nicht un­wi­der­spro­chen ste­hen las­sen, auch wenn wir dafür an­ge­grif­fen wer­den. Dass zum Teil so­gar für rechts­po­pu­lis­ti­sche Po­si­tio­nen der christ­li­che Glaube in­stru­men­ta­li­siert wird, in­dem zum Bei­spiel auf das dann so­ge­nannte christ­li­che Abend­land ver­wie­sen wird, ist eine Per­ver­tie­rung der bib­li­schen Bot­schaft." Der christ­li­che Glaube stehe ein für eine of­fene Ge­sell­schaft, die dem an­de­ren, gleich­gül­tig wo­her er kommt, wel­che Spra­che er spricht, in wel­cher Kul­tur er auf­ge­wach­sen ist, wel­che Re­li­gion er hat, die je­dem Men­schen mit Re­spekt und Ach­tung be­geg­net. Diet­mar Arends: "Natür­lich gilt es für uns als Kir­chen, mit den Men­schen im Ge­spräch zu sein und auch ihre Sor­gen und Ängste zu hören. Ras­sis­ti­sche, frem­den­feind­li­che, an­ti­se­mi­ti­sche Äuße­run­gen oder Po­si­tio­nen, die den Ho­lo­caust ver­harm­lo­sen, bil­den für uns da eine klare Gren­ze."

