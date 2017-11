Kreis macht Freiwillige fit

Workshop informiert über rechtliche Grundlagen

Kreis Lip­pe. Straßen- oder Ver­eins­feste sind für Eh­ren­amt­li­che oft ein Höhe­punkt im Jahr. Doch bei sol­chen Ver­an­stal­tun­gen muss mehr be­ach­tet wer­den, als viel­leicht auf An­hieb er­sicht­lich ist. Wer haf­tet bei un­vor­her­ge­se­he­nen Schä­den und was gibt es beim Um­gang mit Le­bens­mit­teln zu be­ach­ten? Diese und wei­tere Fra­gen wur­den jetzt im Rah­men der In­fo­ver­an­stal­tung "­Gut ge­macht! Ver­an­stal­tun­gen ma­na­gen - Rechte wah­ren" im Det­mol­der Kreis­haus be­ant­wor­tet. Die Ver­an­stal­tung, or­ga­ni­siert vom Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lippe und dem Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum, sollte un­ter and erem auf eu­ropäi­sche Ver­ord­nun­gen, die Aus­wir­kun­gen auf eh­ren­amt­li­che Ar­beit ha­ben, auf­merk­sam ma­chen. "Un­sere Ge­sell­schaft kann nur stark sein, wenn das bür­ger­schaft­li­che En­ga­ge­ment stark ist. Des­halb wol­len wir Sie in Ih­rer Ar­beit un­ter­stüt­zen, und Ih­nen die Grund­la­gen an die Hand ge­ben", er­klärte Land­rat Dr. Axel Leh­mann den Teil­neh­mern. Fach­re­fe­ren­ten aus un­ter­schied­lichs­ten Be­rei­chen be­ant­wor­te­ten in ziel­grup­pe­n­ori­en­tier­ten Work­shops die Fra­gen von ü­ber 60 Teil­neh­mern. In­for­ma­tio­nen rund um das Thema Eh­ren­amt gibt es beim Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lippe un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62 5001. Zu The­men rund um Eu­ropa steht das Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum un­ter der Ruf­num­mer (05231)62 -5970 zur Ver­fü­gung.

vom 22.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47A

