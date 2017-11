Fanclub feiert

Kreis Lip­pe/Lem­go. Der FC Bay­ern Mün­chen Fan­club "Red LIP 05" lädt alle Mit­glie­der zur dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­feier am 24. No­vem­ber im Gast­hof am Bahn­hof in Hörst­mar ein. Ne­ben ei­nem Es­sen und ei­ner großen Tom­bola war­ten wei­tere Ü­ber­ra­schun­gen auf alle Teil­neh­mer. Be­ginn ist um 19 Uhr.

vom 22.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47A

