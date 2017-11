Rucksack-Programm wächst weiter

Kommunales Integrationszentrum Lippe zertifiziert neue Elternbegleiterinnen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. El­tern da­bei hel­fen, die all­ge­meine und schu­li­sche Ent­wick­lung ih­rer Kin­der best­mög­lich zu för­dern: Dies ist das Ziel der El­tern­be­glei­te­rin­nen des Ruck­sack-Pro­gramms des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums Lippe (KI). Gleich neun en­ga­gier­ten Frauen wurde jetzt ihr Zer­ti­fi­kat als El­tern­be­glei­te­rin im Be­reich Ruck­sack-Kita ü­ber­reicht. "Das Ruck­sack-Pro­gramm ist ein El­tern­bil­dungs­pro­gramm, das die Er­zie­hungs­kom­pe­tenz der El­tern stei­gern und gleich­zei­tig die Mehr­spra­chig­keit der Kin­der för­dern soll. Der Kreis der pro­fes­sio­nell fort­ge­bil­de­ten Kräfte wächst", freut sich Anne Grit Ban­gu­ra, die das Pro­gramm Ruck­sack-KiTa beim KI lei­tet.

Hin­ter­grund: Da­mit es kein Nach­teil mehr ist, wenn die Mut­ter­spra­che der Kin­der nicht Deutsch ist, gibt es in Lippe das "Ruck­sack-Pro­gram­m". Ähn­lich wie bei der "Ruck­sack-Ki­Ta", steht auch bei der "Ruck­sack-Schu­le" die Zwei­spra­chig­keit der Kin­der im Vor­der­grund. Der­zeit läuft das Pro­gramm Ruck­sack-KiTa in 15 Ki­Tas be­zie­hungs­weise Fa­mi­li­en­zen­tren und das Pro­gramm Ruck­sack-Schule in fünf Grund­schu­len in Lip­pe. Wöchent­lich kom­men El­tern aus un­ter­schied­li­chen Her­kunfts­län­dern un­ter An­lei­tung der Grup­pen­lei­te­rin­nen zu­sam­men und spre­chen ge­mein­sam ü­ber die Er­zie­hung ih­rer Kin­der. An­hand spe­zi­el­ler Ü­bungs­ma­te­ria­lien be­kom­men die El­tern die Mög­lich­keit, ihre Kin­der zu­hause in ih­rer Her­kunfts­s­pra­che spie­le­risch zu för­dern. "­Die the­ma­ti­sche För­de­rung wird nach Ab­spra­che mit der KiTa par­al­le­li­siert, so­dass die Kin­der ih­ren Wort­schatz nicht nur in Deutsch, in der Ki­Ta, er­wei­tern, son­dern prak­tisch die glei­chen Vo­ka­beln auch in der Her­kunfts­s­pra­che ih­rer El­tern er­ler­nen", so Anne Grit Ban­gu­ra. "Un­ser Ziel ist es, auch im Hin­blick auf die Um­set­zung des Zu­kunfts­kon­zep­tes Lippe 2025, das Ruck­sack-Pro­gramm in al­len 16 lip­pi­schen Kom­mu­nen zu eta­blie­ren", er­klärt Alex­an­dra Stee­ger, Lei­te­rin des KI. "Es ist be­reits er­wie­sen, dass Men­schen, die mehr­spra­chig auf­ge­wach­sen sind, leich­ter gram­ma­ti­ka­li­sche Struk­tu­ren und ähn­li­che Wör­ter in an­de­ren Spra­chen er­ken­nen kön­nen", fügt Mar­git Mo­nika Hahn, Mit­ar­bei­te­rin des KI, an. So­wohl für Ruck­sack-Schule als auch für Ruck­sack-KiTa wer­den wei­tere en­ga­gierte El­tern­be­glei­ter ge­sucht. Be­wer­ber mel­den sich bitte bei Anne Grit Ban­gura (Ki­Ta) un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-2801 oder bei Nes­rin Bar­tel (Schu­le) un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-2700.

vom 22.11.2017 | Ausgabe-Nr. 47A

