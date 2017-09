”Hermännchen” auf Schloss Brake

Erste Exemplare der 7. Ausgabe gehen an Grundschüler

Lemgo (r­to). Es ist wie­der so­weit, ”Her­männ­chen”, der kleine Sohn vom großen Her­mann, hat ein neues Aben­teuer er­lebt. Sein Aben­teuer auf Schloss Brake ist jetzt im 7. Büch­lein der Reihe fest­ge­hal­ten und am Wo­chen­ende vor­ge­stellt wor­den. Ge­mein­sam ver­teil­ten Land­rat Dr. Axel Leh­mann, die Vor­ste­he­rin des Lan­des­ver­ban­des, Anke Peit­h­mann und der Vor­sit­zende des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des, Dr. Al­bert Hü­ser die ers­ten Ex­em­plare an Grund­schü­ler der Schule am Schloss in Bra­ke. ­Die "Her­männ­chen"-Reihe ist 2012 in Ko­ope­ra­tion zwi­schen dem Kreis Lip­pe, dem Lip­pi­schen Hei­mat­bund (L­H­B)und dem Lan­des­ver­band Lippe ent­stan­den, ge­mein­sam mit dem Ku­rier-Ver­lag er­weckte Mark Schä­fer­jo­hann das ”Her­männ­chen” zum Le­ben. In der neuen Aus­gabe der be­lieb­ten klei­nen Büch­lein er­kun­det ”Her­männ­chen” in die­sem Jahr das Schloss Brake und trifft da­bei un­ter an­de­rem auf Ka­tha­ri­na, Toch­ter des Gra­fen Si­mon VI. zur Lip­pe. Vor sei­nen Er­leb­nis­sen im Bra­ker Schloss war es un­ter an­de­rem be­reits am Her­manns­denk­mal, den Ex­ter­stei­nen und auf der Fal­ken­burg. Das Pro­jekt ver­mit­telt kind­ge­recht In­halte zur lip­pi­schen Kul­tur und zur Hei­mat­kun­de. Als his­to­ri­sche Ge­mein­schaft be­zeich­net Dr. Hü­ser die Zu­sam­men­ar­beit des LHB, des Krei­ses und des Lan­des­ver­ban­des in die­ser Sa­che. Die drei Ein­rich­tun­gen ha­ben etwa die Hälfte der Auf­lage ge­kauft, die jetzt kos­ten­los an alle Erst­kläss­ler im Kreis ver­teilt wer­den sol­len. Anke Peit­h­mann freut sich be­son­ders ü­ber die neue Aus­gabe und spricht von ei­ner dop­pel­ten Eh­re, da nun auch das Schloss the­ma­ti­siert wer­de. ­Der Land­rat lobt vor al­len die span­nende und krea­tive Art wie die Ge­schichte Lip­pes den Kin­dern hier nahe ge­bracht wird. Nach der laut­star­ken Ü­ber­gabe an die rund 80 Kin­der, die zum Schloss ge­kom­men wa­ren, leg­ten die drei Spon­so­ren des klei­nen Heft­chens noch fest, dass sich die neue Aus­gabe im nächs­ten Jahr ak­tu­ell zum Deut­schen Wan­der­tag mit dem Her­manns­weg bis zur lip­pi­schen Grenze be­schäf­ti­gen soll. Für alle Nichterst­kläss­ler: Das neue Her­männ­chen-Heft ist ab so­fort auch den tou­ris­ti­schen Sta­tio­nen in Lip­pe, beim Lip­pi­schen Hei­mat­bund oder in den Buch­hand­lun­gen für 2,50 Euro er­hält­lich. Mit­glie­der des Hei­mat­bun­des be­kom­men es für einen er­mäßig­ten Preis von 1,50 Eu­ro.

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

