Polizisten in Horror-Kostümen

Dance-Company der Polizei inszeniert "The Addams Family"

Kreis Lippe (r­to). Seit 25 Jah­ren gibt es eine Gruppe von ehe­ma­li­gen Po­li­zeischü­le­rin­nen und Po­li­zeischü­lern aus Stu­ken­brock, die es sich zum Ziel ge­setzt ha­ben Thea­ter zu spie­len. Alle zwei Jahre gibt es seit­dem ein Stück, das die Truppe auf die Bühne bringt. Spielorte sind, wie auch in die­sem Jahr, die Bür­ger- und Schüt­zen­halle in Hö­vel­hof und Bad Dürr­heim in Ba­den-Würt­tem­berg. Ak­tu­ell brin­gen die Hob­by­schau­spie­ler des Stück "­The Ad­dams Fa­mi­ly", ein Gru­si­cal, auf die Büh­ne.

Seit nun fast zwei Jah­ren lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen für das Gru­si­cal der be­son­de­ren Art. Dazu tref­fen sich die Schau­spie­ler, die jetzt be­reits auf Dienst­stel­len in ganz Nord­rhein-West­fa­len ver­teilt sind, im­mer zum Pro­ben in der Po­li­zei­schule in Stu­ken­brock. Oft ha­ben die Dar­stel­ler bis zu zwei Stun­den An­fahrt zu den Pro­ben, was ih­nen aber of­fen­sicht­lich nichts aus­macht. Hier ent­steht das Büh­nen­bild, das in die­sem Jahr gut sechs Me­ter breit und vier Me­ter hoch ist, hier ist auch der Fun­dus mit den zahl­rei­chen Kostü­men un­ter­ge­bracht. Im ak­tu­el­len Stück geht es um die Cha­rak­tere der Gru­sel­fa­mi­lie Ad­dams und der "nor­ma­len” Fa­mi­lie Bei­ne­ke. Ihre Wel­ten tref­fen auf­ein­an­der und sor­gen für schau­rig-lus­tige Un­ter­hal­tung, da die Toch­ter Wed­nes­day der Ad­dams sich in Lu­cas, den Sohn der Bei­ne­kes, ver­liebt hat. Wed­nes­day Ad­dams, ein acht­zehn­jäh­ri­ges Mäd­chen, hat ihre große Liebe Lu­cas Bei­neke ge­fun­den. Sie ver­traut ih­rem Va­ter an, dass sie Lu­cas hei­ra­ten möch­te, und er ver­spricht ihr, es nicht ih­rer Mut­ter zu beich­ten. Go­mez muss sich selbst mit dem Ge­dan­ken an­freun­den, dass seine Toch­ter er­wach­sen ge­wor­den ist. Lu­cas Fa­mi­lie wird schließ­lich von den Ad­dams zum Din­ner ein­ge­la­den und die Si­tua­tion scheint völ­lig zu es­ka­lie­ren, da die bei­den Fa­mi­lien grund­ver­schie­den sind. Am Ende kön­nen sich beide Fa­mi­lien ver­söh­nen und Lu­cas und Wed­nes­day hei­ra­ten. Das große auf­wän­dige Büh­nen­bild der schau­spie­len­den Po­li­zis­ten ist so auf­ge­baut, dass es dreh­bar so­wohl die Fried­hofss­ze­nen als auch das Haus der Ad­dams zeigt. Die Auf­führun­gen in Hö­vel­hof fin­den am 10. und 11. No­vem­ber je­weils um 20 Uhr und am 12. No­vem­ber um 15.30 Uhr statt. Die Kar­ten kos­ten 20 Euro und kön­nen un­ter "dan­ce­com­pa­ny.tickets@g­mx.­de" oder te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer 01573/6964508 vor­be­stellt wer­den. Wie im­mer wird der Er­lös der Ver­an­stal­tun­gen in Hö­vel­hof und Bad Dürr­heim den bei­den Po­li­zei­stif­tun­gen in Nord­rhein-West­fa­len und Ba­den-Würt­tem­berg zu­gute kom­men. Und wie im­mer sind auch viele Kol­le­gen aus Lippe da­bei. Das En­sem­ble der Dance Com­pany ver­steht sich als Bot­schaf­ter der Po­li­zei Nord­rhein-West­fa­len und möchte "un­se­re" Po­li­zei der Be­völ­ke­rung aus ei­ner an­de­ren Per­spek­tive zei­gen, so­zu­sa­gen aus der Uni­form ins Kostüm! Durch die In­sze­nie­rung und Vor­führung von Mu­si­cals un­ter­stützt die Dance Com­pa­ny­ver­schie­dene so­ziale Pro­jek­te. Seit ih­rem Start vor 25 Jah­ren wa­ren das laut Aus­kunft von Pe­ter Keil, dem Vor­sit­zen­den der Com­pa­ny, rund 80.000 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen ü­ber die schau­spie­len­den Po­li­zis­ten gibt es un­ter "ww­w.­the-dance-com­pa­ny.­de".

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

