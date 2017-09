PSV-Damen erfolgreich

Kreis Lip­pe. Zum ers­ten Mal in der Ver­eins­ge­schichte nah­men Da­men des PSV Det­mold am Da­men-Po­kal­schießen des Schüt­zen­krei­ses Lippe teil, der beim SV "Ei­nig­keit" Mei­ers­feld-Röd­ling­hau­sen aus­ge­tra­gen wur­de. Ge­schos­sen wurde mit Luft­ge­wehr und Luft­pis­to­le.

Eine für diese Ver­an­stal­tung neue Dis­zi­plin war das Schießen mit der Luft­pis­tole auf­ge­legt, für das sich alle fünf Da­men des PSV an­ge­mel­det hat­ten. Nach span­nen­dem Wett­kampf stand die Se­nio­rin­nen-Mann­schaft mit Bir­git Klöp­ping, Chris­tine Qua­bus und Bri­gitte Wall­baum als Erst­plat­zierte fest. Alle drei ge­wan­nen auch in der Ein­zel­wer­tung. In der Da­men­klasse ge­wann Ma­tan Da­vid und in der Da­men-Al­ter­sklasse setzte sich Pe­tra Jür­gens durch.

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

